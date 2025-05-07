基隆弱勢兒免費接種腸病毒71型及輪狀病毒疫苗 今日開打

醫護人員為小朋友接種流感疫苗，今（7）日起將為低收及中低收的嬰幼兒免費接種腸病毒及口服輪狀病毒疫苗。圖為示意圖。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕腸病毒71型與輪狀病毒容易造成嬰幼兒重症，目前國內腸病毒疫情呈現緩升趨勢。基隆市從今（7）天起，補助低收及中低收入戶的嬰幼兒，免費接種腸病毒71型疫苗及口服輪狀病毒疫苗。

基隆市衛生局長張賢政指出，補助對象為出生滿2個月至未滿3歲嬰幼兒，可免費接種腸病毒71型疫苗（2歲以下接種3劑；2歲至3歲接種2劑）；出生滿6週至未滿24週嬰幼兒，2劑口服輪狀病毒疫苗。目前衛生局已寄發通知單給符合條件之嬰幼兒家庭，家長可先向衛生所預約接種時間，並依預約時間攜帶通知單、健保卡與兒童健康手冊前往接種。

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張賢政指出，腸病毒及輪狀病毒感染都是幼童常見的傳染病，容易造成重症，其中腸病毒71型還可能會引發腦膜炎、肺水腫及肺出血等嚴重併發症，甚至死亡，重症致死率約3成，以5歲以下幼兒是併發重症的高風險族群。

根據疾病管制署監測資料顯示，國內腸病毒疫情呈現緩升趨勢，目前還沒有可以對抗這2種病毒的藥物。因此要降低對嬰幼兒的威脅，接種疫苗是最有效的方法之一。

張賢政表示，衛福部目前尚未將腸病毒及口服輪狀病毒疫苗納入公費常規疫苗接種，如果自費接種，每劑約4000多元接種2至3劑，口服輪狀病毒疫苗每劑也要2、3000元，對於弱勢家庭來說是一筆不小的負擔。

市府今年編列預算，5月7日起，為基隆市列冊的低收及中低收入戶嬰幼兒，出生滿2個月至未滿3歲可免費接種2至3劑腸病毒71型疫苗（2歲以下則接種3劑）；出生滿6週至未滿24週嬰幼兒，免費口服2劑輪狀病毒疫苗。若有相關問題可聯繫衛生局防疫專線02-24276154。不過張賢政提醒民眾勤洗手、戴口罩可降低感染風險。

基隆市衛生局將為弱勢嬰幼兒接種腸病毒和口服輪狀病毒疫苗，降低感染風險及重症。（記者盧賢秀攝）

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