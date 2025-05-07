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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌死亡曲線難改變 病團曝困境：治療見效卻只能停藥

2025/05/07 14:02

台灣乳癌死亡率長年呈現持平不降，中華民國乳癌病友協會舉辦「晚期乳癌病友的願望清單」記者會，倡議放寬健保對晚期乳癌用藥限制，增加選擇。（記者邱芷柔攝）

台灣乳癌死亡率長年呈現持平不降，中華民國乳癌病友協會舉辦「晚期乳癌病友的願望清單」記者會，倡議放寬健保對晚期乳癌用藥限制，增加選擇。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕治療見效卻被迫停藥，是許多晚期乳癌病友最無奈的選擇。乳癌已連續20年高居女性癌症發生率首位，每年新增約1.7萬人，即使藥物治療日新月異，卻仍未改變死亡曲線，台灣乳癌死亡率長年呈現「持平不降」趨勢，原因可能出在治療藥物「看得到、用不起、用不到」的困境。

乳癌有不同亞型，其中以「荷爾蒙受體陽性／HER2陰性」占約六成為最大宗，臨床治療多仰賴CDK4/6抑制劑，然而目前健保僅給付24個療程。台大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔指出，有超過一半病人在2年後仍藥效穩定，但卻得面臨是否自費負擔每月數萬元的藥費或中斷用藥。

黃柏翔說，另一類「HER2陽性乳癌」病人使用的新一代抗體藥物複合體（ADC），雖已納入健保，卻僅給付18個療程。臨床上有70%成病人，在1年後仍對藥物有反應，同樣面臨是否繼續自費用藥的抉擇。

更困難的是預後最差的「三陰性乳癌」，黃柏翔指出，國際間已有研究證實免疫治療能降低死亡率近3成，但台灣健保目前僅補助早期病人，晚期與轉移性患者仍須自費。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔指出，乳癌口服標靶藥CDK4/6抑制劑目前健保最多給付2年，後續病人就得在自費與停藥間抉擇。（記者邱芷柔攝）

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔指出，乳癌口服標靶藥CDK4/6抑制劑目前健保最多給付2年，後續病人就得在自費與停藥間抉擇。（記者邱芷柔攝）

中華民國乳癌病友協會舉辦「晚期乳癌病友的願望清單」記者會，協會理事長黃淑芳指出，許多新藥雖然陸續納保，但給付設有限期與使用條件，例如排除腦轉移或子宮轉移病人，導致許多真正需要的病人根本用不到。協會希望透過倡議，放寬健保對晚期乳癌用藥的限制，增加可用藥物選擇。

病友小P也在記者會上分享，8年前確診時即為晚期乳癌，歷經多次抗藥與換藥，為了續命自費使用尚未納保的標靶藥物，每3週1次的療程要價逾14萬元，只能靠商業保險苦撐。病情穩定後她嘗試復職，卻因無法取得「痊癒證明」遭公司拒絕，最終只能黯然離職。高昂藥費、健保限制與職場不友善，成為她與許多病友共同面對的困境。

健保署副署長龐一鳴回應指出，過去2年新藥納保速度明顯加快，整體藥費給付增加，住院與併發症支出同步下降，整體更有效率，他也呼籲醫界多使用健保支持的生物相似藥，提升資源配置彈性。

立委陳菁徽、王正旭等人也出席記者會聲援病友，強調應回應患者需求、提升制度彈性。勞動部勞力發展署主任秘書施淑惠也表示，目前就業服務中心已提供癌友客製化協助，包括職務再設計、就業補助與心理諮詢，將持續強化相關支持，幫助病友穩定重返職場。

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