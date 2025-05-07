宮廟捐資奇美千萬 打造配備全自動婦科診查椅健康巡迴車

奇美醫學中心攜手開基玉皇宮、重慶寺，打造新一代的社區健康巡迴車，國內率先配備全自動婦科診查椅。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心在台南知名廟宇共同捐資千萬下，共投入2,500萬元打造新一代的無障礙社區健康巡迴車，搭載高階數位乳房X光攝影系統，並是國內首例配備子宮頸等全自動診查椅，將深入偏鄉服務，協助婦女朋友揪出早期病灶，及早治療。

為響應中央「健康台灣」推動全民防癌政策，提升偏鄉地區乳癌、子宮頸癌篩檢覆蓋率，奇美醫學中心今（7）日舉行新無障礙社區健康巡迴車的捐贈、啟用典禮。

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透過衛生福利部中央健康保險署南區業務組的媒合，台南開基玉皇宮慨捐900萬元，重慶寺也資助100萬元，奇美醫學中心自籌500萬元，加上奇美董事會加碼1,000萬元，共同打造這輛高規格的無障礙社區健康巡迴車。

奇美醫學中心攜手開基玉皇宮、重慶寺，投入2500萬元打造新一代的社區健康巡迴車，內部設備先進。（記者吳俊鋒攝）

典禮在第一醫療大樓前舉行，在各界見證下，完成新車捐贈與鑰匙移交儀式，也象徵著社區健康新里程的啟動。

新的健康巡迴車結合先進科技與貼心設計，搭載高階數位乳房X光攝影系統，並率先全台於內部導入全自動診療椅設備，用於子宮頸抹片篩檢，提供行動化、一站式的服務。

為提升篩檢精準度與效率，巡迴車也導入AI智能輔助系統，協助醫師辨識可疑病灶，以科技強化早期發現與治療機會，尤其針對偏遠地區、交通，還有行動不便婦女而言，更免於奔波之苦，讓健康照護無距離。

設置了車載式受檢者資訊自動化流程系統減少人為疏漏，與醫院的醫療資訊系統（HIS）無縫整合；數位乳房X光攝影設備則搭配智能壓迫技術（OpComp），有效減輕檢查時的不適感，提升民眾篩檢意願與成功率，同時具備高畫質、低輻射設計並通過環保認證。

另外，還設有昇降梯，更引進國內率先使用於巡迴車上的全自動診療椅，配備專屬散熱裝置、節省空間的旋轉設計、方便上下的低位設計與無線腳控，提升醫護操作效率、檢查舒適與安全，適用於多種婦科檢查，讓服務更便捷、貼心。

根據衛生福利部國民健康署統計，去（2024）年乳癌篩檢服務達91.6萬人次，2年篩檢率39.8%，共發現5250例乳癌個案。實證研究指出，每2年接受一次乳房X光攝影檢查，可降低乳癌死亡率約41%；台灣自1995年推動30歲以上女性每年子宮頸抹片檢查，經長期推廣，子宮頸癌在女性十大癌症中，發生率由第1名降至第10名，死亡率由第4名降至第8名，整體下降逾70%。

奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）自2012年首度啟用社區健康巡迴車篩檢迄今，數位乳房X光攝影與子宮頸抹片篩檢服務人次已破萬。每年篩檢量自2019年的5357人次增加到2024年的7658人次，佔比由14.8%攀升至20.5%。尤其在疫情期間，奇美醫療體系篩檢量雖下滑至3萬2503人次，但社區健康巡迴車依然維持6373人次的服務量，展現深入地方的高度機動力。

奇美醫學中心攜手開基玉皇宮、重慶寺，投入2500萬元打造新一代的社區健康巡迴車，有高科技的先進設備。（記者吳俊鋒攝）

開基玉皇宮主任委員涂大松說，該廟善款都來自信眾個人50、100的捐獻，取之社會、用之社會，力挺公益活動，讓該廟攜手重慶寺實踐玉帝與菩薩濟度眾生的精神，守護台南婦女健康更周全。

奇美醫療體系經營決策委員會副主委邱仲慶腿從玉皇宮長期深耕地方、守護信眾，不僅是心靈的依靠，更在推動健康上展現「照顧鄉親」的精神。

邱仲慶提到，未來巡迴車將持續深入各大社區，把醫療帶進每個需要的角落，也持續與各界攜手，推動乳房X光攝影檢查、子宮頸抹片篩檢，並設有預約服務專線，落實在地健康照護。

奇美醫學中心攜手開基玉皇宮、重慶寺，投入2500萬元打造新一代的社區健康巡迴車，熱鬧啟動。（記者吳俊鋒攝）

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