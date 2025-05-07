百日咳疫情創6年新高 台東縣出現首例疑似症狀者儘速就醫

台中1名未滿月之女嬰於4月中旬出現咳嗽、有痰症狀，伴隨哮喘等情形，於5月1日確診百日咳。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者劉人瑋／台東報導〕疾病管制署公布國內上週新增百日咳本土確定病例，其中1例為台東縣今（114）年首例，患者為出生未滿月之女嬰於4月中旬出現咳嗽、有痰症狀，後續因症狀未改善且伴隨哮喘等情形，經多次就醫於5月1日確診，目前仍在住院治療中，相關接觸者26名均由衛生局安排執行接觸者採檢及預防性投藥。

依疾病管制署資料顯示今（2025）年累計已有14例本土病例，國際間疫情亦有許多國家呈現上升趨勢，台東縣衛生局提醒，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等症狀者，應戴上口罩及時就醫與診斷，以維護自身及家人健康。

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台東縣衛生局表示，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的家長，務必依時程至預防接種合約院所完成疫苗接種，讓幼兒可以獲得足夠的保護力。另由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以下嬰幼兒，建議女性每次懷孕期間自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），最佳疫苗接種時機為懷孕第28-36週，有助於母親抗體傳遞給胎兒，進而保護胎兒及剛出生嬰兒。

台東出現百日咳案例，縣府提醒疑似染病者儘速就醫。（縣府提供）

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