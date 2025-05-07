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健康 > 杏林動態

推動醫療減碳、安寧照護專案 雙和醫院榮獲ESG醫療永續獎首獎

2025/05/07 11:36

雙和醫院榮獲首屆《遠見》ESG醫療永續組首獎等三項大獎肯定，由院長李明哲（中）、總務室主任崔甦菁（左）與安寧緩和中心主任蔡易杰（右）代表受獎。（部立雙和醫院提供）

雙和醫院榮獲首屆《遠見》ESG醫療永續組首獎等三項大獎肯定，由院長李明哲（中）、總務室主任崔甦菁（左）與安寧緩和中心主任蔡易杰（右）代表受獎。（部立雙和醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部立雙和醫院推動醫療永續屢創佳績，榮獲首屆《遠見》ESG醫療永續獎醫療永續組首獎，其中「永續共融創新：醫療減碳全面啟動」專案獲得低碳營運組楷模獎肯定，而「安寧之光：守護尊嚴與同理的長照之旅」專案則是獲得公益推動組績優獎，共獲3項大獎，為所有醫療機構中獲獎數最多者。

雙和醫院院長李明哲表示，根據統計，醫療體系的碳排放量，約占全國總排放量4.6％，略高於全球平均的4.4%；因此醫院發起「永續共融創新：醫療減碳全面啟動」專案，首先為能源轉型與精準使用，先從院方建築物本體節能、節電開始，裝設太陽能板、安裝電梯能量回饋裝置等，每年可發電超過29萬度。

總務室主任崔甦菁指出，院方串連總務、感染預防與控制、護理、採購與外部再生回收業者，回收25項醫療廢棄物並再生利用，包括與廠商共同設計開發的全國首創低碳集針盒，將廢棄PE藥罐回收再製成100%再生清潔袋等，去年院內醫療廢棄物回收量已達100多公噸。

緩和醫療中心主任蔡易杰指出，臨床上看過太多病人明明生命已進入末期，卻因缺乏及早規劃與合適引導，被插管急救、送入加護病房，最後在無聲中離去，讓家屬陷入長期的遺憾與自責中，因此院方以創造有溫度的結局為出發點來幫助病人與家屬，從病情理解到尊重自我選擇與適時表達價值觀，發展出「FIRST模式」與「急診行動安寧」專案。

其中，FIRST模式為：F（Family支持）、I（Information說明）、R（Respect尊重）、S（Symptom緩解）、T（Team團隊照護），另外「急診行動安寧」，則是針對突發病情到急診但具安寧需求個案，即時啟動諮商與陪伴介入機制，由安寧護理師與社工組成雙人團隊，執行生死溝通與治療目標確認，幫助病人及家屬在最無助與脆弱的時刻，仍能做出「不過度醫療、選擇善終」的自主決定。

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