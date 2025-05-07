健康網》雨天潮濕小心4部位「發霉」！ 肺部、口腔易中招

醫師提醒，天氣潮濕，皮膚皺摺與潮濕部位、口腔黏膜、肺部或指甲等部位，皆容易黴菌感染；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近一直反反覆下雨，食物、物品容易發霉！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，其實身體也可能成為黴菌的天堂，尤其是皮膚皺摺與潮濕部位、口腔黏膜、肺部或指甲，皆容易黴菌感染，只要保持皮膚皺摺和腳部乾爽、勤換衣襪、控制血糖和維持免疫健康，就能大幅降低風險。

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文解釋，說到「發霉」大家第一時間想到的可能是放久的麵包或牆角的黑斑。但其實身體也可能成為黴菌的天堂，特別是在潮濕、悶熱或免疫力低下的情況下，黴菌能悄悄入侵，導致黴菌感染，不利於身體健康。

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黃軒提及，曾有1篇研究指出，全球約有1.5億人正受到嚴重黴菌感染的威脅，而許多感染者初期症狀輕微，容易被忽視，為此整理出4大容易黴菌感染的部位：

1.皮膚皺摺與潮濕部位：如腋下、鼠蹊部、乳房下方等部位因潮濕悶熱，最適合黴菌生長，以皮膚黴菌感染（Tinea corporis）最為常見，特別是在濕熱地區，更研究指出，潮濕環境下的皮膚黴菌感染率可達20-25%。

2.口腔黏膜：長期使用吸入型類固醇的哮喘患者、戴假牙的人，容易出現念珠菌感染（oral thrush）。美國感染病學會（IDSA）指南提醒，免疫低下者（如糖尿病患者）口腔黴菌感染風險特別高。

醫師指出，患有慢性肺病、結核病史者，容易罹患「慢性肺部曲黴菌病」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

3.肺部：研究提醒，患有慢性肺病、結核病史者，容易罹患「慢性肺部曲黴菌病」（Chronic Pulmonary Aspergillosis）。曾有研究顯示，全球每年新發慢性肺部曲黴菌病患者超過300萬。

4.指甲：醫學上稱為甲癬（onychomycosis）。特別是年長者或糖尿病病患，指甲因循環不良與免疫下降，更容易成為黴菌溫床。

哪些人屬於高風險群？黃軒提醒，黴菌感染若未及時治療，可能深入血液，甚至威脅生命。因此特別提醒5族群屬高危險群，包括：糖友、免疫抑制治療者（如癌症、器官移植後）、長期使用抗生素或類固醇者、老年人及潮濕熱帶地區居民，若出現皮膚、呼吸道或陰道異常症狀，應儘早就醫檢查。

簡單3招 不當「發霉溫床」

●保持皮膚乾燥：每天洗澡後徹底擦乾，特別是腋下、腹股溝、腳趾縫和皮膚皺摺處。除此之外，運動後立即換乾淨衣物，不要穿濕汗衣過久。

●穿透氣衣物與鞋襪：選擇吸濕排汗的棉質衣物，鞋襪每日更換。運動員或腳容易出汗的人，建議使用透氣鞋墊或抗黴菌襪。

●控制血糖與提升免疫：糖尿病患者需嚴格控制血糖，避免高血糖滋養黴菌。同時，均衡飲食、適量運動、充足睡眠，維持免疫系統最佳狀態。

醫師建議，糖尿病患者需嚴格控制血糖，避免高血糖滋養黴菌；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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