健康網》壓力一來就腹痛、腹瀉？ 恐是腸躁症攪局

每到關鍵時刻就想上廁所，恐是腸躁症來攪局；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在感覺到壓力時，會出現腹痛、腹瀉等不適症狀，醫師指出，恐是腸躁症（大腸激躁症）攪局，這是一種常見的功能性腸道疾病，其特徵是腹痛、腹脹、腹瀉、便秘，或這些症狀的交替出現，它並不會導致腸道損傷或嚴重的健康問題，卻可能影響患者的生活品質。

國泰綜合醫院消化內科主治醫師蔡翔霖指出，腸躁症常出現在50歲以下青壯年族群，女性又比男性更為常見，確切的成因目前還有待進一步研究。

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腸躁症常見6症狀 還常伴隨疲倦和心理壓力

蔡翔霖指出，腸躁症的症狀因人而異，最常見的症狀包括：

●腹痛：通常與排便有關，排便後可能會得到緩解。

●腹脹：由於氣體累積或腸道運動異常導致。

●排便習慣的改變：可能出現腹瀉、便秘，或兩者交替。

●糞便特徵的改變：可能變得較稀、較硬，或形狀異常。

●排便不完全的感覺：排便後仍感到不舒服。

●排氣過多：由於腸道氣體累積。

其他症狀可能包括：

●疲倦：因為症狀影響睡眠或日常活動。

●心理壓力：腸躁症常與焦慮、抑鬱等精神問題相關。

腸道的肌肉收縮過度或不足，導致排便問題，是腸躁症的可能原因之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

腸躁症可能成因 高脂高糖低纖恐引發

蔡翔霖指出，腸躁症的確切成因尚不完全清楚，但可能與幾個因素有關：

●腸道運動異常：腸道的肌肉收縮過度或不足，導致排便問題。

●腸道神經敏感性：腸道對壓力和刺激的反應過度。

●腸道菌群失調：腸道內細菌的平衡改變。

●飲食和生活方式：高脂肪、高糖、低纖維的飲食，以及缺乏運動可能增加腸躁症風險。

●精神壓力：焦慮、憂鬱等情緒可能加劇症狀。

診斷需排除罹癌等因素 相關檢查不可少

診斷腸躁症通常基於症狀和醫療史，並排除其他潛在疾病，如大腸癌、發炎性腸道疾病。因此診斷腸躁症之前，可能需要會需要以下檢查：

●問診和理學檢查：了解症狀、病史，以及進行腹部理學檢查。

●實驗室檢驗：包括血液、糞便檢查，以排除感染或其他疾病。

●影像檢查：X光、腹部超音波、胃鏡或大腸鏡檢查。

治療腸躁症4方法 低FODMAP飲食很關鍵

腸躁症的治療通常是多方面的，意在減少症狀和改善生活品質。以下是一些常見的治療方法：

●飲食調整：低FODMAP飲食（低腹敏飲食）可能有助於減少腸道刺激。此外，避免高脂肪、高糖、刺激性食物，並增加纖維攝取。

蔡翔霖指出，「FODMAP」是指一群「在腸道發酵的短鏈碳水化合物」，這一群特定的碳水化合物在小腸道無法被消化或被吸收，因此滯留在腸道中會發酵產氣，或是會造成過多的水分移動到腸道中，造成脹氣、腹痛、腹瀉、痙孿等症狀。

大番茄屬於低FODMAP（低腹敏）食物，腸躁症患者可食用。（圖擷取自photoAC）

低FODMAP的飲食有以下項目：

1.全榖雜糧類：白米、糙米、蕎麥、小米、綠豆、藜麥、無麩質穀 物、馬鈴薯、南瓜、地瓜等。

2.蔬菜類：竹筍、豆芽菜、小白菜、紅蘿蔔、芹菜、櫛瓜、黃瓜、茄子、青椒、紅甜椒、青蔥（蔥綠）、大番茄、白蘿蔔、生菜等。

3.水果類：藍莓、哈密瓜、葡萄、香瓜、奇異果、檸檬、橘子、鳳梨、草莓、木瓜等。

4.豆魚蛋肉類：牛肉、雞、羊肉 、豬肉、魚、蛋等。

5.乳品類或堅果飲：杏仁奶、椰奶、無乳糖牛奶、米漿、起司等。

牛奶、豆漿及花椰菜等 屬高FODMAP食物

盡量避免高FODMAP飲食如：牛奶、羊奶、加工肉品、豆漿、花椰菜、高麗菜、蘆筍、大蒜、洋蔥、蔥白、韭菜、蘑菇、豌豆、蘋果、杏桃、熟香蕉、葡萄柚、芒果、西瓜、小麥、大麥、腰果、開心果、蜂蜜、果糖等。

洋蔥屬於高FODMAP食物，腸躁症患者應避免食用。（圖擷取自photoAC）

●生活方式改變：定期運動、充足睡眠，以及減少壓力，有助於減輕症狀。

●藥物治療：醫師會根據不同的症狀來給藥。

1.便秘型腸躁症：會給予適量的軟便藥，減少排便困難。

2.腹瀉型腸躁症：則會給予溫和的止瀉藥、抗腸道痙攣藥物、抗焦慮或憂鬱藥物，減少排便次數與增加糞便硬度。

3.綜合型腸躁症患者（也就是便祕與腹瀉症狀交替）：就要配合當下症狀，彈性調整藥物。

蔡翔霖表示，益生菌對一部分患者而言，也許能改善症狀。

●教育和支持：了解腸躁症，並獲得家人及周圍的人支持，可以減輕患者的焦慮和壓力。

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