健康網》艾葉不只避邪！ 溫灸調經安胎 還能緩解男性腎虛

中醫師表示，艾草功效多，除了當作中藥內服，也可以外用泡澡、入菜使用，像是作成艾草粿、艾草茶等；示意圖。（資料照）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節連假來到最後1天，部分民眾會依照傳統在家門掛上菖蒲艾葉來驅邪除穢。中醫師王大元表示，中醫常用艾葉治療女生體質虛寒的月經不調、經痛崩漏和安胎止血，除了當作中藥內服，也可以外用泡澡、入菜使用等，中醫也常用艾條灸治穴位，除了溫暖女性子宮，對於男性腎虛、腰膝痠軟也有緩解作用。

除內服還可入浴、入菜

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，《本草備要》記載：「艾葉甘辛，純陽之性，能回垂絕之元陽，理氣血，逐寒濕，暖宮止血，調經安胎。」艾草是指整株植物，而中藥常用艾葉，其實就是葉子部分，艾葉性溫，入肝、脾、腎經，常用於虛寒性出血、寒痛，對於女生體質虛寒的月經不調、經痛崩漏和安胎止血也有明顯的療效，是中醫常用的婦科聖藥。

請繼續往下閱讀...

他說明，艾草除了當作中藥內服，也可以外用泡澡、入菜使用，像是艾草粿、艾草茶等。中醫也常用艾條灸治穴位，像是足三里、三陰交、氣海、關元和命門穴，不只能溫暖女性子宮，也有助緩解男性腎虛、腰膝痠軟問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法