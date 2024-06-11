健康網》奶精含反式脂肪不健康？ 這「成分」不過量才關鍵

韋含分享個人看法，她認為奶精就是一種調味料，通常沒有人會拿來當水喝，平常喝咖啡、奶茶加一點點，也不至於很嚴重；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想喝珍奶，但擔心奶精有「反式脂肪」不健康，只好忍痛加價選鮮奶茶？營養師韋含破解迷思，指出早在數年前，我國就已全面禁用反式脂肪最大來源── 不完全氫化油（部分氫化油），目前市售奶精多用穩定性更高的「非氫化油脂」或是「完全氫化」的植物油；她表示，後者雖然沒有反式脂肪，但它是「飽和脂肪」，吃太多一樣對身體不好。不過只要謹記適量原則，偶爾喝無傷大雅。

韋含於臉書粉專「跟著營養師一起瘦！」發文表示，「不完全氫化油」在2018年已經被全數禁用，所以基本上不需擔心奶精含有反式脂肪。目前市售奶精多使用「非氫化油脂」，如椰子油、棕櫚油，或是「完全氫化」的植物油。

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韋含分享個人觀點，她認為奶精就是一種調味料，通常沒有人會拿來當水喝，平常喝咖啡、奶茶加一點點，也不至於很嚴重，只要知道自己喝的是，「油和香料」不是「奶」就好了。可以喝但是不要喝太多。

她補充，某些天然食物如牛奶，也會含有微量的反式脂肪，或是植物油經過精煉、高溫烹調、油炸也會產生一些，但量沒有很多，基本上已不用再像過往擔心反式脂肪的危害。

解開疑惑後，不少網友感到鬆一口氣，紛紛留言：「你這樣說，我就安心多了」、「這樣能放心喝了」、「加奶精的奶茶才對味」。

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