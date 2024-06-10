健康網》粽子「這樣」吃不會胖！ 醫：慎選種類注意內餡

劉家嘉表示，盡量避免富含高肥肉、大量紅豆泥、棗泥等內餡的粽子種類，避免吃進不必要的高熱量；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飄著濃濃粽葉、各式口味的粽子，對減脂者來說，一定是又愛又恨；即使端午節過了，也許冰箱內仍有不少粽子尚未消化完畢。台北群英肥胖醫學主治醫師劉家嘉，在臉書粉專「肥胖治療專家｜劉家嘉醫師」發文分享吃粽子不會胖的方法。慎選粽子種類，注意高熱量的內餡；選擇分食；盡量選擇無糖飲品做搭配；多出門走動，消耗卡路里。

吃粽子不怕胖4方法

●謹慎挑選粽子種類

劉家嘉表示，目前食品都會有包裝並標示熱量，一顆標準富含花生、肥肉、蛋黃等的，傳統端午肉粽至少有500大卡。盡量避免富含高肥肉、大量紅豆泥、棗泥等內餡的粽子種類，避免吃進不必要的高熱量。

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●選擇分食

她說，如果真的想吃的粽子熱量很高，可以買一顆跟家人一起分享，大家一起分擔熱量，開心又不會胖。但不要一天三餐都吃粽子喔！

●慎選搭配的飲品

劉家嘉指出，無糖茶類、無糖氣泡水、零卡飲料，都是好選擇，才不會吃了高熱量的粽子，又喝下高熱量的飲料，雙管熱量齊發，就一發不可收拾了。

●多出去動動

她提到，依據熱量平衡的概念，若真的不小心多攝取了一些熱量，就要想辦法把它消耗掉，這樣才不會讓多餘的卡路里，轉換成脂肪存在身體裡。

劉家嘉說，其實端午節粽子並不可怕，重點是要學習以及了解怎麼食用，希望這些簡單的小秘訣，可以讓大家好好享受美好粽子的同時，也不會讓體重攀升。

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