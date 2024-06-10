健康網》孩子反覆中耳積水？ 醫教8招預防：不喝冷飲、甜食

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫表示，想避免小朋友反覆發生中耳積水，可以掌握8招預防；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如何避免小朋友反覆發生中耳積水呢？對此，彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享8個方法，其中飲食方面，建議不喝冷飲及過甜食品，並且多補充益生菌、天然魚油、微量元素鋅、抗氧化劑維生素C等。

1.避免過敏食物可緩解症狀

黃士倫指出，根據國內慢性中耳炎合併中耳積水的相關研究顯示，對於小朋友食物過敏和食物不耐情況，發現這些比無中耳炎者，有更高的食物過敏機會，尤其是牛奶、 酪蛋白、雞蛋白、奇異果、小麥等。經過2個月的過敏食物剔除之後，不但中耳積水情形改善 ，聽力也都有明顯進步。研判應該是過敏或食物不耐造成鼻腔、鼻竇、鼻咽 ，乃至耳咽管或是中耳腔黏膜腫脹發炎 ，所以引起中耳通氣不良 ，進而積水影響聽力。

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2.每日規律運動

黃士倫表示，運動不但可以降低過敏體質發作的機率，還可以促進耳咽管的開合，協助中耳積水的消退，但是初學游泳的小朋友因為換氣不順暢容易嗆到水，反而會加重中耳積水。

3.不喝冷飲及過甜食品

黃士倫強調，尤其市售罐裝飲料、冷飲等，除了糖分高易使白血球活動力降低、弱化免疫系統，而且所含之各式茶精、香精會加重肝臟負擔，使得排毒力減弱，增加過敏毒素的負擔。另外，冰品會刺激副交感神經，加重鼻黏膜以及耳咽管腫脹。

4.戒菸

黃士倫說，研究顯示，小朋友吸到二手菸越容易產生中耳積水。

5.睡眠充足

黃士倫表示，盡量晚上10點上床睡覺，並且培養良好睡眠習慣，如此可增加深度睡眠腦波比例，促進生長激素以及退黑激素的分泌，降低過敏體質的發作，間接可以降低中耳積水的嚴重度。

6.耳咽管訓練

黃士倫指出，請可以配合的小朋友練習咀嚼口香糖，並配合張口做打哈欠的動作，可以促進耳咽管肌肉收縮，協助耳咽管開通，平衡中耳壓力。

7.過敏原檢測

黃士倫說，檢測急性過敏原（健保給付）以及IgG4慢性食物不耐檢查（自費檢測） ，然後輪替過敏食物，也會有意想不到的效果。

8.補充4大營養

●機能性益生菌：益生菌菌種越多，協同抗敏效果越好。益生菌可以調節腸道免疫系統，降低過敏反應的細胞激素，改善腸漏症，減緩中耳及耳咽管的水腫發炎，尤其有吃抗生素的小朋友，更需補充益生菌，以重建腸道的友善菌叢環境。

●天然魚油（TG型式）：每日500至1000毫克天然魚油，其DHA具有天然抗發炎、抗過敏的效果，可降低中耳發炎及水腫。

●鋅：每日5至20毫克的胺基酸螯合鋅，可強化肝臟解毒金屬硫蛋白活性，減少過敏毒素對身體的激發，能穩定鼻咽腔呼吸道黏膜。降低過敏反應引起的中耳炎。

●維生素C：每日500至1000毫克的維生素C，可以增加抗氧化力穩定肥胖細胞，減少組織胺的釋放。

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