流感剋星就在你體內！腸道分子IPA或成防治利器

新研究揭示腸道分子可抗流感；示意圖。（取自Freeoik）

〔記者陳成良／綜合報導〕每年流感季節，全球數百萬人感染流感，現有的預防和治療手段主要依賴疫苗和抗病毒藥物。然而，最近一項由巴西和法國研究團隊共同進行的研究發現，一種自然存在於腸道中的分子——吲哚-3-丙酸（Indole-3-propionic acid, IPA），可能具有預防和治療流感的潛力，為抗擊流感病毒帶來了新的希望。

據《每日科技網》（scitechdaily）8日報導，這項研究由巴西坎皮納斯州立大學（UNICAMP）和法國巴斯德研究所（Pasteur Institut）合作，近日發表於《腸道微生物》（Gut Microbes）期刊。研究人員利用小鼠模型進行實驗，發現感染H3N2型流感病毒的小鼠體內IPA水平顯著下降。但當研究人員給受感染的小鼠補充合成的IPA後，發現其病毒載量和肺部炎症均減輕。

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「這些結果令人鼓舞，表明IPA未來可能用於預防或治療流感病毒感染。然而，我們需要更多的研究來證實這些發現是否適用於人類，以及了解IPA的具體作用機制。」共同通訊作者、UNICAMP生物研究所教授馬可·維諾洛（Marco Vinolo）表示。

研究團隊利用了三層數據分析方法，深入探討腸道微生物群與流感感染之間的關係。第一層數據是透過宏基因組學（metagenomics）獲得的，顯示感染後腸道微生物群中哪些細菌發生了改變。第二層和第三層數據是透過代謝組學（metabolomics）獲得的，檢測腸道微生物群分泌的代謝物以及疾病的臨床指標，例如病毒載量和炎症。

研究人員發現，IPA在感染過程中扮演關鍵角色。進一步的實驗表明，用合成的IPA補充受感染的小鼠，可以有效降低病毒載量和炎症。這項研究結果為開發基於微生物群的流感治療方法，提供了新的方向。

IPA是由腸道細菌代謝色氨酸（tryptophan）時產生的。色氨酸是一種存在於大豆、小麥、玉米、大麥、黑麥、燕麥和葵花籽等全穀物，以及魚、牛肉、豬肉、家禽和乳製品等動物產品中的必需氨基酸。

除了在抗流感方面有潛力，IPA也被證明能改善代謝紊亂，調節血糖，提高胰島素敏感性，並抑制肝臟中的脂質合成和炎症因子。其他研究也發現色氨酸和IPA在能量平衡和心血管系統中的作用，以及其在預防炎症、肥胖、糖尿病、癌症、高血壓、神經退行性疾病和骨質疏鬆症方面的潛力。

鑑於IPA在預防和治療流感方面的潛力，研究人員已向歐盟提交了關於這種IPA補充劑用途的專利申請。他們計劃進一步開展研究，最終進行臨床試驗，以驗證其在人類身上的效果。研究團隊表示，未來將繼續探索IPA在治療其他疾病方面的潛力，例如COVID-19和細菌感染。

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