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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鼻過敏還是想吃冰？ 醫教3招降刺激

2024/06/09 22:05

醫師提醒，選刨冰配料的時候，水果可能會比湯圓好；示意圖。（圖取自photoAC）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要清爽一「夏」，來碗刨冰或冰淇淋消消暑，卻擔心太冰冷的食物容易誘發鼻過敏？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書粉專「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享3個小技巧，吃冰不過敏，包含：避免冰品過冷、選擇溫和冰品、保持鼻部衛生。

●避免冰品過冷：冰品如果過冷，可能會對鼻腔黏膜造成刺激，進而引發鼻過敏反應。因此，在享用冰品前，可以先讓其稍微融化一些，讓溫度不要過低。不要一從冷凍庫或是冰箱裡拿出來就馬上吃，稍微放一下可以減少刺激性，降低對鼻子的刺激程度。

●選擇溫和的冰品：在選擇冰品時，可以優先考慮天然成分的冰品，避免添加過多人工色素、香料等可能對鼻腔敏感的成分。在選擇刨冰配料的時候，水果可能會比湯圓好。此外，也可以選擇無添加劑或少添加劑的冰品，以減少對鼻部的刺激。

●保持鼻部衛生：良好的鼻部衛生對於減少鼻過敏很重要。包括定期使用生理食鹽水清洗鼻腔，有助於去除鼻腔內的過敏原、塵埃和細菌，減少刺激和感染的可能性。此外，多喝水，保持鼻腔內濕潤也有助於減少鼻過敏的發生。

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