健康網》腎友也可嚐粽子！ 醫師推薦3款聰明吃

醫師指出，腎友比較適合南部粽，因為鉀離子較少，粄粽和冰粽也是不錯的選擇，不過要注意內餡。（資料照）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕北部粽、南部粽、粄粽、鹼粽、冰粽等，琳瑯滿目的粽子令人口水直流，但腎臟病患通常需要忌口，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，南部粽似乎鉀離子較少，粄粽和冰粽也是不錯的選擇，不過要注意內餡。

林軒任在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」發文說明， 北部粽通常是將糯米用油炒過，再與餡料一起包入粽葉蒸熟，比較類似油飯，熱量較高；南部粽則是將生糯米和餡料包入粽葉後，以水煮方式煮熟，所以含鉀量較少。

請繼續往下閱讀...

林軒任說，粄粽以糯米經研磨成的粘團，加入菜脯米包入荷葉後蒸熟，份量較小，熱量又較北部粽及南部粽低；不過菜脯米鹽分較高，建議腎友選用包新鮮白蘿蔔刨絲，或竹筍丁炒肉等內餡。

林軒任指出，鹼粽使用三偏磷酸鈉（普美能），也會包入紅豆餡而增加磷含量，不建議腎臟病友食用；冰粽的外皮用糯米、寒天或葛粉製作，粽皮可以食用，內餡應選擇去皮地瓜、芋頭等，會優於紅豆、綠豆。

腎友呷粽愛注意

●少五穀：食用白糯米粽，不可選擇養生粽、鹼粽，因養生粽多為全榖雜糧食材含有較高的磷，對於腎友來說不易代謝。

●少沾醬：吃粽子盡量不要沾醬，建議可以改為紅蔥或蒜來提味，才能避免攝取過多鹽分。

●低蛋白：粽子裡的豬肉、干貝、魷魚、蛋黃或豆干等皆為蛋白質來源，腎友應按自己每餐蛋白質建議攝取量吃粽子。

●低磷鉀：蛋黃及花生為高磷食物，應限制食用。假如想要吃蔬菜補充纖維質，建議汆燙後再吃，避免攝取過多鉀離子。

●少肉多蔬：避免豬油、肥肉等高飽和脂肪，香菇、竹筍中的纖維質攝取量應增加。

腎友1天不超過2顆粽子

林軒任建議，慢性腎臟病患1天最好不要吃超過2顆粽子，且要搭配青菜食用，若是慢性腎臟病第4期、第5期，因為距洗腎僅一線之隔，粽子盡量避開鹼粽，及1天不要吃超過1顆粽子，另外，注意吃粽時少沾醬，因為醬料也是高磷、高鉀，掌握這些就可以吃得放心無負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法