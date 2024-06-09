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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

食不下嚥！ 腸癌術後與老公吵架 醫：少對患者說「這句話」

2024/06/09 21:44

醫師解釋，住院期間，病人不一定要恢復到正常的食量才能康復。尤其是接受消化道手術的人，通常會給病人打「營養針」維持所需體力；情境照。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕50多歲女性於大腸癌術後與先生發生爭執，先生認為癌症已經切除乾淨，應該吃點東西加速康復。但買了湯回來，太太卻只吃一口就作罷。不僅如此，患者妹妹來探病時也因同樣情形而吵架。醫師表示，對於接受消化道手術者說「多吃一點會恢復的比較快」，可能會瞬間讓患者抓狂；通常住院期間，院方都會給予營養針維持體力，並不一定要恢復正常食量才能康復。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅於臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案指出，許多人都會對生病患者說：「多吃一點才會恢復的比較快」。但要小心這句話有可能觸怒接受消化道手術患者！

陳榮堅進一步指出，這位患者在腸癌手術結束後，一共與先生發生2次爭吵。經了解，原來是患者的先生認為醫師說癌症已經切除乾淨，為了早日康復應該要多吃點東西。但是買了湯回來，太太卻只吃一口就不吃，似乎很不願意配合的樣子。不僅如此，患者的妹妹來探病時，也因為同樣的問題發生了爭執。

為了這件事，陳榮堅特地向患者的先生和其他家人解釋，住院期間，病人不一定要恢復到正常的食量才能康復。尤其是接受消化道手術的人，通常會給病人打「營養針」。除了有外在的補給，再加上腸胃尚未恢復，即便食量沒有恢復到從前一樣，也不必過於擔心。因此，病人不是故意不吃東西鬧脾氣，而是身體需要時間來逐漸恢復。

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