健康網》墨西哥傳病患染禽流感H5N2逝 新北衛局提5要6不

近日傳出墨西哥有名男子疑染禽流感H5N2過世；然WHO說明，該男子的死因為「多重因素」。示意圖。（圖取自freepik）

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全球首例人類感染H5N2死亡 疾管署提高墨西哥旅遊疫情等級

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去多認為禽流感感染人類機率低，但是在近日，墨西哥傳出有位59歲患者在4月份感染H5N2過世，為人類首例感染禽流感病毒H5N2之概念。據了解，該患者有慢性病，但沒有家禽或其他動物接觸史。而直到7日，世界衛生組織（WHO）認為該病患死因為多重因素，並非與H5N2直接相關。

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新北市衛生局表示，近期美國、澳洲、墨西哥等國有人類感染禽流感病毒病例。經世界衛生組織評估，此波疫情對一般大眾風險仍低，民眾勿驚慌，但請持續提高警覺，防範禽流感。

新北市衛生局在粉專「新北衛什麼」上提出防範禽流感「5要6不」原則。

●5要

1.禽肉及蛋要熟食

2.要以肥皂澈底洗手

3.出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史

4.與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗

5.要均衡飲食及適當運動

●6不

1.不生食禽鳥蛋類或製品，不飲用未經殺菌處理之生乳

2.不走私及購買來路不明禽鳥肉品

3.不接觸或餵食候鳥及禽鳥

4.不野放及隨意丟棄禽鳥

5.不將飼養禽鳥與其他禽畜混居

6.不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

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