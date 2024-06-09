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健康網》墨西哥傳病患染禽流感H5N2逝 新北衛局提5要6不
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕過去多認為禽流感感染人類機率低，但是在近日，墨西哥傳出有位59歲患者在4月份感染H5N2過世，為人類首例感染禽流感病毒H5N2之概念。據了解，該患者有慢性病，但沒有家禽或其他動物接觸史。而直到7日，世界衛生組織（WHO）認為該病患死因為多重因素，並非與H5N2直接相關。
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新北市衛生局表示，近期美國、澳洲、墨西哥等國有人類感染禽流感病毒病例。經世界衛生組織評估，此波疫情對一般大眾風險仍低，民眾勿驚慌，但請持續提高警覺，防範禽流感。
新北市衛生局在粉專「新北衛什麼」上提出防範禽流感「5要6不」原則。
●5要
1.禽肉及蛋要熟食
2.要以肥皂澈底洗手
3.出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史
4.與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗
5.要均衡飲食及適當運動
●6不
1.不生食禽鳥蛋類或製品，不飲用未經殺菌處理之生乳
2.不走私及購買來路不明禽鳥肉品
3.不接觸或餵食候鳥及禽鳥
4.不野放及隨意丟棄禽鳥
5.不將飼養禽鳥與其他禽畜混居
6.不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。
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