限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
端午節吃粽怕胖？彰化衛生局教你健康吃法
〔記者張聰秋／彰化報導〕端午節連假，許多人愛吃粽子，但若每餐都吃，容易發胖。為此，彰化縣衛生局呼籲民眾三餐均衡飲食，除了澱粉外，應確保蛋白質和纖維質的攝取，並建議以豆腐作為主要蛋白質來源，比肉類更健康。
衛生局企劃資訊科長謝敏玲表示，多數人認為蛋白質主要來自肉類，卻忽略了豆腐才是優質的蛋白質來源。豆腐富含植物性油脂，比動物性油脂更不易造成心血管負擔，且不含膽固醇，含有膳食纖維，適合各年齡層食用，特別是口腔健康不佳或患有高血脂症的老年人，亦是素食者的重要蛋白質來源。
請繼續往下閱讀...
衛生局提供選擇豆腐的建議，一顆曲字大小的板豆腐熱量約68大卡、蛋白質7公克、鈣116毫克；半盒嫩豆腐熱量約73大卡、蛋白質7公克、鈣18毫克。不同種類的豆腐添加物和營養成分各異，例如百頁豆腐的油脂和鈉含量較高，雞蛋豆腐的鈉和磷含量較高，魚豆腐的鈉含量也較高，腎功能不佳者應慎選，建議以純黃豆製成的天然豆腐為優先選擇。
衛生局強調，僅吃豆腐還不夠，肉類富含鐵質和維生素B12，是人體造血所需的重要營養素，對於缺鐵性貧血或缺乏維生素B12的患者尤為重要。同等重量下，腰內肉的熱量是板豆腐的1.5倍，蛋白質是其2.2倍。建議大家，每日總蛋白質攝取量不變的情況下，適量選擇肉類，每週紅肉攝取不超過500公克。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應