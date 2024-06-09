端午節吃粽怕胖？彰化衛生局教你健康吃法

端午節連假，每餐都吃粽子容易發胖。彰化縣衛生局建議三餐均衡飲食，多選豆腐吃得更健康。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕端午節連假，許多人愛吃粽子，但若每餐都吃，容易發胖。為此，彰化縣衛生局呼籲民眾三餐均衡飲食，除了澱粉外，應確保蛋白質和纖維質的攝取，並建議以豆腐作為主要蛋白質來源，比肉類更健康。

衛生局企劃資訊科長謝敏玲表示，多數人認為蛋白質主要來自肉類，卻忽略了豆腐才是優質的蛋白質來源。豆腐富含植物性油脂，比動物性油脂更不易造成心血管負擔，且不含膽固醇，含有膳食纖維，適合各年齡層食用，特別是口腔健康不佳或患有高血脂症的老年人，亦是素食者的重要蛋白質來源。

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衛生局提供選擇豆腐的建議，一顆曲字大小的板豆腐熱量約68大卡、蛋白質7公克、鈣116毫克；半盒嫩豆腐熱量約73大卡、蛋白質7公克、鈣18毫克。不同種類的豆腐添加物和營養成分各異，例如百頁豆腐的油脂和鈉含量較高，雞蛋豆腐的鈉和磷含量較高，魚豆腐的鈉含量也較高，腎功能不佳者應慎選，建議以純黃豆製成的天然豆腐為優先選擇。

衛生局強調，僅吃豆腐還不夠，肉類富含鐵質和維生素B12，是人體造血所需的重要營養素，對於缺鐵性貧血或缺乏維生素B12的患者尤為重要。同等重量下，腰內肉的熱量是板豆腐的1.5倍，蛋白質是其2.2倍。建議大家，每日總蛋白質攝取量不變的情況下，適量選擇肉類，每週紅肉攝取不超過500公克。

彰化縣衛生局推廣健康飲食，建議三餐均衡攝取，澱粉外要有蛋白質和纖維質，青菜絕對不可少。（記者張聰秋攝）

豆腐富含植物性油脂，比動物性油脂更不易造成心血管負擔，且不含膽固醇，含有膳食纖維，適合各年齡層食用。（記者張聰秋攝）

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