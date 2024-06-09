「芋頭肉粽」與「魩仔魚肉粽」好咀嚼易消化適長者

端午節到了，嘉市衛生局社區營養師推薦長者容易咀嚼好消化的粽子。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕端午節到了，嘉義市衛生局社區營養師為長者設計兩款美味粽子，「芋頭肉粽」與「魩仔魚肉粽」容易咀嚼好消化，讓長者在端午佳節與家人一同享受吃粽樂趣。

營養師陳冠臻提醒，如以粽子為主食，一個剛剛好，粽子內餡已有豬肉、蛋黃等蛋白質類食物，建議每餐再搭配半碗至一碗的蔬菜，以及一個拳頭大小的水果，即符合六大類食物多樣化的搭配，提供不同的營養素。

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食譜如下：

●芋頭肉粽

（一）材料：五花肉絞肉300公克、芋頭小丁200公克、蒜頭數顆、蝦米15公克、小朵乾香菇10-15朵、毛豆仁90公克、紅蘿蔔小丁60公克、紅蔥醬15公克、鹹蛋黃3顆、白米2杯、長糯米0.5杯。

（二）步驟做法：1.絞肉先炒香再加入蝦米、香菇一起炒香後，再加入蒜頭及調味料。2.芋頭小丁炸上色再加入步驟1的食材備用。3.毛豆仁、紅蘿蔔丁燙熟備用。4.將煮熟的飯加入上述內餡、毛豆仁及紅蘿蔔小丁下去一起拌勻後，將餡料、半顆蛋黃包進粽葉內，再蒸煮10-15分即可完成。

嘉市衛生局社區營養師為長者設計的芋頭肉粽。（嘉市政府提供）

●魩仔魚肉粽

（一）材料：魩仔魚（熟）100克、香菇5朵切絲、鴻喜菇200克、紅蘿蔔切絲80公克、薑末20克、蒜頭末20克、四季豆3-5條、白米1.5杯、十穀米150公克。

（二）步驟做法：1.十穀米先浸泡水2小時候再與白米混合蒸30分備用。2.魩仔魚沖洗後將多餘水分擠出，將魩仔魚下鍋炒乾炒香後再加入紅蘿蔔絲、香菇絲、鴻喜菇、一起拌炒最後加入高湯調味。3.將十穀米與步驟2拌勻後將餡料及四季豆切片包進粽葉內，再蒸煮10-15分即可完成。

嘉市衛生局社區營養師為長者設計的魩仔魚肉粽。（嘉市政府提供）

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