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健康網》吃肉粽不「肉重」營養師3招小提醒
〔健康頻道／綜合報導〕端午時節少不了的當然是肉粽，吃過粽子後的大家，「肉重」了嗎？營養師提醒3項健康吃粽子的方式，幫助大家即使吃下肉粽也能兼顧健康。
陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」上傳影片表示，在吃粽子前，可以做到這三件事。
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●聰明選適量吃
選擇市售包裝分量小熱量少，選五穀粽或米豆取代部分糯米的粽子，升糖指數比較少，一次一顆避免過量，當正餐避免當點心，吃的時候細嚼慢嚥。
●搭配彩虹蔬果
吃粽子時搭配多樣化蔬果，蔬菜份量一到兩個拳頭，水果是一拳頭大小。且膳食纖維可增加飽足感
●增加蛋白質攝取
肉粽的蛋白質不夠，搭配低脂雞胸肉或中脂水煮蛋，海鮮、豆製品都很適合。
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