自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃肉粽不「肉重」營養師3招小提醒

2024/06/10 06:31

吃肉粽不「肉重」，營養師提點3招。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕端午時節少不了的當然是肉粽，吃過粽子後的大家，「肉重」了嗎？營養師提醒3項健康吃粽子的方式，幫助大家即使吃下肉粽也能兼顧健康。

陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」上傳影片表示，在吃粽子前，可以做到這三件事。

●聰明選適量吃

選擇市售包裝分量小熱量少，選五穀粽或米豆取代部分糯米的粽子，升糖指數比較少，一次一顆避免過量，當正餐避免當點心，吃的時候細嚼慢嚥。

●搭配彩虹蔬果

吃粽子時搭配多樣化蔬果，蔬菜份量一到兩個拳頭，水果是一拳頭大小。且膳食纖維可增加飽足感

●增加蛋白質攝取

肉粽的蛋白質不夠，搭配低脂雞胸肉或中脂水煮蛋，海鮮、豆製品都很適合。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中