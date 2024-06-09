愛滋病防治迎來革命性突破 美國試驗每半年一次注射藥物

暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrePrEP）是對抗HIV利器，目前以口服為主，美國藥廠正在研發效力長達半年的注射針劑型；示意圖。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學網站《IFLScience》7日報導，美國目前正展開一項新型長效「暴露愛滋病毒前預防性投藥」（Pre-exposure prophylaxis，以下簡稱PrEP）注射藥物的臨床試驗，這不僅可能成為愛滋病預防的新選擇，更重要的是，它專注於兩個在愛滋病研究中經常被忽略的人群：順性別女性和注射藥物者，這在愛滋病研究中填補了空白，為更多人帶來了希望。

據報導，PrEP的出現是抗擊愛滋病的重大進展。如果按處方服用，PrEP可以將透過性行為感染愛滋病的風險降低99%，透過注射藥物感染愛滋病的風險降低74%。目前，PrEP通常以藥丸的形式出現，需要每天服用以確保最大的保護。2021年，美國食品暨藥品管理局（FDA）批准了一種每2個月注射一次的PrEP，但這種藥物目前還沒有在所有地方都可用。

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這項新的臨床試驗使用一種叫做lenacapavir的藥物，這種藥物已經被FDA批准用於治療抗藥性愛滋病。該藥物的目標是每6個月注射一次，這將會使它對某些人來說更加方便和易於獲得，並且可能有助於提高PrEP的普及率。

報導指出，這項試驗由加州大學聖地牙哥分校抗病毒研究中心（University of California San Diego Antiviral Research Center）主導，目前正在招募兩個在愛滋病研究中歷史上代表性不足的人群：順性別女性（生物性別為女性且性別認同與之相符），特別關注黑人和拉丁裔參與者；以及目前注射藥物者，包括鴉片類藥物和古柯鹼因。根據美國國立衛生研究院（NIH）的聲明，這兩個群體分別佔美國新愛滋病感染病例的18%和7%。

這些研究將在美國各地的研究地點進行，招募符合入選標準且可能受益於PrEP的人員。參與者將被隨機分配到接受新型lenacapavir注射或已獲准使用的口服PrEP配方。研究人員將重點關注藥物的安全性、藥物在體內的作用機制以及參與者是否出現副作用。

這項臨床試驗的結果還需要一段時間才能出來，但如果成功，它可能會標誌着愛滋病毒感染預防方法的更易獲得，以及增強對經常被遺忘在談話之外的人群的科學知識，為全球愛滋病防治帶來新的希望。

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