健康網》運動前吃兩食物 研究：多燃燒15％熱量

研究發現，運動前先吃乳清蛋白或酪蛋白，能比空腹運動多燃燒15%熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有人認為先吃點東西在運動，也有人覺得空腹運動比較有用，而三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享ISSN國際營養學會研究發現，如果在運動前先吃25公克的乳清蛋白（快速吸收的蛋白）或酪蛋白（緩慢吸收的蛋白），可以多燃燒15%熱量。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文說明，在這項雙盲研究裡，找幾位男大生，先讓他們空腹一個晚上（10小時），到實驗室後，實驗組吃25公克的乳清蛋白或25公克的酪蛋白，對照組則是完全不吃東西。

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蕭捷健指出，實驗組和對照組在休息30分鐘後，請他們上跑步機，戴上面罩來量測實際上燃燒了多少熱量和脂肪。結果發現，在運動前攝入蛋白質，不管是乳清蛋白或是酪蛋白，都能增加運動的能量消耗。

蕭捷健表示，另外，運動前喝咖啡也能加速燃燒脂肪、增加運動負荷能力。研究找來15名平均32歲的男性，測試前30分鐘的上午8點和下午5點服用咖啡因或安慰劑。結果發現，與安慰劑相比，咖啡因組早上運動增加了10.7%的脂肪氧化，下午運動增加29%。咖啡因還使早上的運動強度增加11%，下午增加13%。

蕭捷健說，台灣師範大學發表在《歐洲應用生理學》（European Journal of Applied Physiology）的論文發現，運動前1小時攝取每公斤體重6毫克的咖啡因，能提高「無氧作功能力」約11%，也就是本來臥推十下，有喝咖啡重訓，就有可能多推1-2下。肌肉成長所需要的神經刺激，就是來自於負荷，刺激越大當然增肌的效果就更好。

蕭捷健表示，綜合上述實驗結論，為了提升運動的燃脂效率，不需要空腹運動，習慣早上出去運動的人，如果真的不餓，可以先喝一杯加入蛋白粉的咖啡，燃燒更多脂肪，並且維持肌肉不被分解。除了這些，如果前一天晚上沒有吃澱粉，肌肉裡沒有足夠的肝醣，記得要吃一點醣類，來一根香蕉，避免運動時消耗到肌肉。

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