健康網》大拇趾指甲反著長超痛！ 認識逆生性指甲

醫師表示，指甲受到創傷後，新生指甲可能會異常生長；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕穿鞋時發現大拇趾異常疼痛，一脫襪子發現大拇趾指甲竟然是反著長！萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵說明，逆生性指甲是一種指甲疾病，通常影響腳指甲，尤其是大腳趾，因為某些原因新長，導致出來的指甲長在舊指甲下方，因而造成疼痛。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文表示，逆生性指甲的成因有：外傷，指甲受到創傷後，新生指甲可能會異常生長；重複的壓力或摩擦，穿過於緊的鞋子或經常參加高強度運動，像是馬拉松；指甲本身的疾病；系統性疾病，像骨關節炎、懷孕、血栓性靜脈炎。

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逆生性指甲特徵

●疼痛和不適：患有逆生性指甲的人會感到指甲周圍疼痛，特別是在走路或穿鞋的時候。

●指甲變形：受影響的指甲會變形、增厚或發黃。

●感染：由於指甲嵌入甲床，可能會引發細菌或真菌感染，導致紅腫、化膿的症狀。

●指甲可能會部分或完全脫落。

逆生性指甲治療

●保守治療：減少壓力和摩擦。

●手術治療：在嚴重情況下，會建議進行指甲拔除手術，以去除嵌入甲床的指甲，促進新指甲正常生長。

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