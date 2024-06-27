健康網》雙眼皮手術後又「復單」 醫曝6原因

醫師指出，經常過度使用臉部肌肉做出豐富的表情，例如常常皺眉頭、挑眉、眼睛睜得很大等動作，導致新形成的雙眼皮結構受到拉扯，就有更可能影響雙眼皮的手術效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本想透過雙眼皮手術，改善眼部輪廓，增加眼睛的大小感和美感，沒想到過幾個月卻又「復單」，怎麼會這樣？整形外科醫師鄭穎在臉書專頁「整形外科 鄭穎醫師」指出，雙眼皮術後消失5原因，包括：手術技術問題、偏厚的皮膚厚度或皮下脂肪、個案臉部表情太豐富、眼窩凹陷與提眼肌無力、老化皮膚鬆弛。

術後雙眼皮消失5原因

●手術技術問題‍：在手術過程中，應該在眼瞼板、 眼輪匝肌、皮膚做固定，形成一個穩定有效的連接點，而這個連接點是形成持久雙眼皮的關鍵。這需要醫師在進行手術時特別小心謹慎，確保縫合過程做得紮實牢靠，如果在進行手術的過程中，固定的定方沒有牢固、固定到不適合的地方、或是固定的周遭組織沒有做適當的處理，就有可能讓眼摺鬆脫變回單眼皮。

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●偏厚的皮膚厚度或皮下脂肪：太厚重的組織，若是沒有處理打薄等等，手術固定的沾黏容易鬆脫。

●個案臉部表情太豐富：如同前述亞洲人的上眼皮脂肪比西方人來得多。做過雙眼皮手術後，如果經常過度使用臉部肌肉做出豐富的表情，例如常常皺眉頭、挑眉、眼睛睜得很大等動作，導致新形成的雙眼皮結構受到拉扯，就有更可能影響雙眼皮的手術效果，久而久之可能會讓雙眼皮慢慢消失。

●眼窩凹陷與提眼肌無力：這兩種情形常常同時出現，眼窩凹陷會讓上眼皮組織不夠，無法讓眼摺順利折進去，而提眼肌無力則是無法讓眼皮上提折出眼折。

●老化皮膚鬆弛：有時候雙眼皮的摺痕其實沒有消失，而是皮膚鬆弛下垂造成遮蓋，就會形成單眼皮的外型。

雙眼皮復單2方法補救

●修補手術：對於因為手術技術問題而失敗的案例，修補手術是一個可行的選項。在進行修補手術時，醫生會更加小心地處理連接點的固定和縫合、皮膚修去的量、提眼肌功能重建、以及是否需要做眼皮組織過多過少的調整，以確保手術後可以達到持久和滿意的效果。修補手術需要非常謹慎地評估，並且要選擇經驗豐富、技術精湛的整形外科醫生來進行。

●打肉毒桿菌：為了減少面部表情肌過度活躍對雙眼皮的影響，可以在手術前或手術後打肉毒桿菌。這種治療可以暫時性地減弱特定肌肉的活動力，從而保持雙眼皮的穩定性和美觀。這對於那些表情特別豐富，容易影響雙眼皮持久性的人來說，是一個有效的預防措施。

鄭穎提醒，皮手術看似簡單，但要達到完美且持久的效果，無論是在手術前的評估或手術後的追蹤都很重要。醫師需要細心評估每個人的臉部狀況，並給予專業的建議，而術後也要持續關注雙眼皮的變化，遇到問題及時處理，這樣才能保持長期的美麗與自信。

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