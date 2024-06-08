健康網》男人「G歪」成直角恐罹病 檢查小弟弟注意5症狀

醫師指出，通常陰莖會有一定角度的彎曲，但若彎到接近直角，就可能是罹患佩洛尼氏病（Peyronie’s Disease）；示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性常被宣導可以自我檢測乳房是否有硬塊來預防乳癌，男性也可以透過自我檢查陰莖來預防疾病。澳洲泌尿科醫師懷特（Peter White）表示，男人可從定期檢視陰莖發現健康問題，包括：陰莖出現白色斑塊、45歲以前射精量減少、陰莖是否有難聞氣味、一天沒有尿到該次數6至7次，以及陰莖彎曲的角度接近直角。

根據《每日郵報》報導指出，澳洲的泌尿科醫師懷特說，陰莖的健康不只有器官外表，更是全身健康的反射，建議男人定期檢視陰莖，可以在罹患致命疾病前發現問題。

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5項陰莖異常

●陰莖出現白色斑塊：陰莖若出現白色斑塊，可能罹患硬化萎縮性苔蘚（Lichen Sclerosus），30至50歲的男人中，約10位有1位會得到這種疾病，患者會有皮膚搔癢，性行為時會疼痛。

●45歲以前射精量減少：男性隨著年齡增長，射精量減少是屬於正常情況，但若此現象發生在45歲以前，就有可能出現問題，射精減少可能代表睪固酮濃度下降。

●陰莖是否有難聞氣味：可能是因為清潔不夠周全，讓死掉的皮膚細胞和細菌堆積，可能導致龜頭炎（balantitis），讓陰莖或包皮呈紅色。

●一天沒有尿到該次數6至7次：男人平均一天小便6至7次，但研究顯示3/4的男性，因為水分攝取不足，一天沒有尿到該次數，這可能導致罹患腎臟疾病的風險。

●陰莖彎曲的角度接近直角：通常陰莖會有一定角度的彎曲，但若彎到接近直角，就可能是罹患佩洛尼氏病（Peyronie’s Disease），這種疾病是因為陰莖局部白膜纖維化，所產生硬塊，導致陰莖勃起時會彎曲、疼痛，甚至功能障礙，治療方式是穿戴裝置來矯正角度。

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