限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》木耳飲沒有膠原蛋白？ 醫揭黑木耳4大功效
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道黑木耳能養顏美容，但你知道它具體有哪些功效嗎？桃園新竹聖宜診所醫師吳易儒表示，很多人喜歡喝木耳飲，覺得Q彈水潤的木耳有滿滿膠原蛋白，實際上木耳是不含膠原蛋白的，木耳熬煮後，稠稠的部分只是水溶性纖維，但食用木耳確實有很多好處，包含降血糖、抗衰老、抗氧化、補血養顏。
吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文說明木耳的4大好處。
請繼續往下閱讀...
●補血養顏：黑木耳營養豐富，含有蛋白質、鐵、維生素B等，有補血滋補作用，有助於改善貧血和美容養顏。
●抗衰老：黑木耳富含的抗氧化劑及胺基酸等有效延緩細胞老化，發揮一定的抗衰老作用。
●抗氧化：黑木耳含有多種抗氧化物質，如番茄紅素、維生素C等，有效清除體內自由基，預防多種慢性疾病。
●降血糖：黑木耳富含多醣體和三萜類化合物，有助於降低血糖，對糖尿病患者很有益處。
吳易儒補充，木耳的熱量很低，稠稠的木耳飲喝起來也很有飽足感，是減肥的好幫手。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應