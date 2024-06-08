健康網》食用色素安全嗎？ 食藥署：避免鮮豔 價格過低產品

業者為了節省成本，製作豆干時違規添加皂黃。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食講究「色」香味俱全，說明除了味道之外，「顏色」也是影響食慾的重要因素。食藥署指出，食用色素可大致分為天然色素和人工合成色素，用來將食品上色、著色，從而改善食品色調和色澤。

天然、人工色素 皆須依照規定使用

食藥署說明，「天然食用色素」是選用天然原料、經萃取而成的有色萃取物，顏色自然且更接近天然物質，業者可依著色的必要需求，適量添加於食品中，且依據「天然食用色素衛生標準」使用。

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而「人工食用色素」則多為化學合成的著色劑，或自動植物取得再純化的化合物，因著色力較天然色素強、安定性高且成本低而被食品業者廣泛使用。在使用食品範圍及限制用量上，須依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的規定使用，並以可達到預期效果的最小量為限制。

食藥署提醒，過去曾有不肖業者為了降低成本、產品顏色等因素，而使用非准用的添加物。例如製造紅湯圓時，為了能讓產品顏色、賣相更好而添加非准用的玫瑰紅B （Rhodamine B）；製造豆干時，為了節省成本而使用皂黃（Metanil yellow）；或為了讓食品看起來有更飽滿的橘紅色，而在鴨蛋黃、辣椒粉、腐乳等食物或其他食用色素中添加蘇丹紅（Sudan red）等。這些品項皆為環境部列管的毒性化學物質，屬不得添加於食品的添加物。

目前臺灣所核准的食用色素是考量國人飲食習慣、健康風險等情況，審慎評估後訂定。業者產製食品時，如依使用限量規定合法添加食用色素，尚不致造成消費者健康的危害。食藥署建議，民眾購買時應注意氣味及顏色，優先選擇信譽良好、外觀顏色自然的產品，避免太過鮮豔、價格過低的產品，多吃原形食物並保持均衡飲食，才能讓您吃得安心又健康。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第977期

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