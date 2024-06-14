健康網》高飽足感減醣澱粉比拚 冠軍100克才6.4大卡！

市售蒟蒻飯/麵：熱量6.4大卡，碳水1.4克，蛋白質0.2克，脂肪0克；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多管理身材者追求減醣澱粉。營養師楊斯涵於臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」發文表示，相比於一般白飯、白麵，減醣澱粉有較低的卡路里、醣量，以100克來計算，白飯有182大卡、41克碳水；白麵178大卡、37.3克碳水。而蒟蒻麵僅6.4大卡、1.4克碳水；花椰菜米22大卡、2.1克碳水；豆腐麵44.1大卡、5.2克碳水等。

楊斯涵指出，蒟蒻為俗稱魔芋的根莖類，主要為屬於水溶性纖維的葡萄糖及甘露糖鍵結的多醣類，熱量極低。自製的櫛瓜麵、杏鮑菇飯，因屬於蔬菜類，熱量及碳水相對較低。千張豆腐皮可自製蛋餅或包成餛飩，與豆腐飯，皆屬於豆魚蛋肉類。她也分析減醣澱粉的熱量、蛋白質及脂肪比較，單位為100克做計算。

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減醣澱粉比一比

市售蒟蒻飯/麵：熱量6.4大卡，碳水1.4克，蛋白質0.2克，脂肪0克。

自製櫛瓜麵：熱量11.3大卡，碳水1.8克，蛋白質2.2克，脂肪0.1克。

市售花椰菜飯：熱量22大卡，碳水2.1克，蛋白質1.9克，脂肪0.2克。

自製杏鮑菇飯：熱量35.4大卡，碳水8.3克，蛋白質2.7克，脂肪0.2克。

市售豆腐麵：熱量44.1大卡，碳水5.2克，蛋白質3.8克，脂肪0.9克。

自製豆腐飯：熱量88.4大卡，碳水6克，蛋白質8.5克，脂肪3.4克。

市售千張豆腐皮：熱量404大卡，碳水11.1克，蛋白質53.1克，脂肪16.3克。

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