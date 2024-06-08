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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》僵直性脊椎炎持久戰 藥師推補這些營養素

2024/06/08 13:12

藥師指出，薑黃素能幫助僵直性脊椎炎患者，減少關節痛與發炎引起的疼痛；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕僵直性脊椎炎是一種慢性自體免疫疾病，它會讓脊椎逐漸僵硬並融合，好像背部被永久固定。它還可能影響四肢大關節、眼睛、腸道和皮膚等其他部分。藥師李翊弘、鄭琳珍建議，這項持久戰可以多補充Omega-3脂肪酸、維生素D、鈣質、薑黃素、維生素K2來面對。

李翊弘、鄭琳珍在臉書專頁「肥軟藥師與囧丸狗的實驗生活」表示，僵直性脊椎炎主要症狀有：持續性下背痛和僵硬感，特別是早晨或久坐後更加明顯、夜間痛感加劇，疼痛可能從下背部向上蔓延至整個脊柱，嚴重時，脊椎可能完全失去活動能力，甚至影響呼吸。

李翊弘、鄭琳珍指出，目前科學家們還在研究僵直性脊椎炎的原因，不過有發現攜帶HLA-B27基因的人，他們患此病的風險更高，另外，環境因素和可能的細菌感染也不容忽視。以非藥物治療的物理治療和定期運動，幫助保持關節靈活和正常體態，及非類固醇抗炎藥（如ibuprofen）、類固醇注射，以及先進的生物製劑和IL-17抑制劑等的藥物治療。

僵直性脊椎炎推薦的保健食品

●Omega-3脂肪酸：有助於減少發炎。

●維生素D和鈣質：維護骨骼健康。

●薑黃素：減少關節痛與發炎引起的疼痛。

●維生素K2 : 幫助鈣質正確地沉積到骨骼中，對骨骼健康尤其重要。

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