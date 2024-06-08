健康網》半夜抽筋痛爆！營養師授5招預防

營養師表示，夜間腿抽筋，主要是小腿、腳趾與大腿肌肉突然不自主的收縮，造成疼痛並影響睡眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕半夜腳抽筋痛到爆，一時之間難以平復甚至影響睡眠，營養師酈月慧分享，5招預防抽筋，包括：每日2杯牛奶、每日補充400微克維生素D、每日飲用足2000C.C.、穿著較寬鬆的襪子睡覺及睡前做伸展運動。

營養師酈月慧在臉書粉專「安適生活｜營養保健｜運動生活｜心靈滋養」發文指出，睡覺腳抽筋在醫學上稱夜間腿抽筋，主要是小腿、腳趾與大腿肌肉突然不自主的收縮，造成疼痛並影響睡眠。

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臨床上抽筋的原因，酈月慧指出，姿勢不良或高強度運動、睡姿造成小腿肌肉處於縮短的狀態、腳部溫度較低、電解質不平衡（如過度出汗、腎衰竭引發的高血磷）、末梢血液循環不佳（如糖尿病、靜脈曲張）。

5招預防抽筋

●每日2杯牛奶：血鈣不平衡容易引發肌肉痙攣、抽筋的情況，特別是孕婦與老人家，每日2杯牛奶即可提供500公克鈣質。

●每日補充400微克維生素D：維生素D可促進鈣質吸收，維持血鈣與血磷的平衡，特別要注意家裡的長輩，因自行合成維生素D的能力較弱，建議每日至少補充400微克。

●每日飲用足2000C.C.：足夠的水份有助於維持電解質的平衡，避免血液濃稠影響循環。

●穿著較寬鬆的襪子睡覺：夏日在冷氣房，穿著襪子，穿襪可避免足部受涼導致末梢循環不暢，引起的抽筋。

●睡前做伸展運動：讓肌肉與筋骨放鬆，緩解白天運動或久站的肌肉緊張，亦可預防睡眠時抽筋。

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