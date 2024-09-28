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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》尿酸偏高得吃藥？ 醫：無症狀可先調整飲食

2024/09/28 20:14

醫師表示，若尿酸值介於7-10mg/dL，且沒有任何症狀與任何共病，可以先從適當的飲食調養、減重與運動做起。（圖取自photo AC）

醫師表示，若尿酸值介於7-10mg/dL，且沒有任何症狀與任何共病，可以先從適當的飲食調養、減重與運動做起。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕拿到健檢報告後，發現抽血結果顯示尿酸偏高，這代表要吃藥控制嗎？台北醫學大學附設醫院家庭醫學科主治醫師陳宥達表示，如果尿酸值介於7-10mg/dL，且沒有任何症狀與腎臟病、高血壓、糖尿病、心臟病、代謝症候群等，可以先從適當的飲食調養、減重與運動做起。

陳宥達在臉書專頁「家醫偵探_陳宥達醫師」發文指出，流行病學調查顯示，台灣的高尿酸血症盛行率確實高於其他國家。男性尿酸超過7mg/dL或女性尿酸超過6mg/dL就是高尿酸血症。若以尿酸大於6mg/dL為標準，70%的台灣民眾有高尿酸血症，而原住民的高尿酸血症比率更高達90%。

陳宥達說，高尿酸血症可能引發的症狀，主要包括急性痛風發作或慢性腎結石，可能的病因有：攝取富含普林或導致普林合成增加的食物、尿酸的合成增加、腎臟排除尿酸受阻、腸道排除尿酸受阻。

陳宥達表示，治療高尿酸血症有尿酸合成抑制劑和促進尿酸排泄劑；當症狀加劇為急性痛風關節炎時，會使用非類固醇消炎藥、秋水仙素和類固醇來減緩關節疼痛。要注意有些無症狀之高尿酸血症，雖然無關節腫痛，但是血中尿酸值>7mg/dL，仍然需要控制飲食。

高尿酸血症照護原則

●多喝水，每日飲用2000c.c.以上的水，幫助尿酸排泄。

●維持標準體重，定期檢測腰圍，將腰圍控制在標準範圍（男性腰圍<90cm，女性腰圍<80cm）內。

●避免暴飲暴食，防止尿酸急遽增加。

●避免飲酒，尤其是啤酒，因代謝產生的乳酸會影響尿酸排泄。

●避免食用含普林高的食物，如動物內臟、豆類、魚皮及魚類、海鮮等。

陳宥達提醒，目前使用的降尿酸藥物有一定的風險，但是如果能在適當的飲食調養、減重與運動等，非藥物介入外，小心使用降尿酸藥物，對患者的預後仍是有利的。

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