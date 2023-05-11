護理職場面臨至少6困境 護理系招生不足人力恐更短缺

國際護師節前夕，總統蔡英文（中）11日在台北國際會議中心出席「112年國際護師節聯合慶祝大會」，與中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜（左）、台灣護理學會理事長陳靜敏（右）進行傳光儀式，象徵將護理守護國人健康的光照亮社會角落。（中央社）

〔記者林惠琴／台北報導〕明天是國際護師節，中華民國護理師護士公會全聯會與台灣護理學會今日於台北國際會議中心舉行慶祝大會，護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜指出，近期護理界的話題是找不到人，除了人力不足外，更面臨護理系招生不足、護理薪資與工作負荷不成比例、全日平均護病比待調整為三班護病比、醫療暴力、長照服務法衝擊等難題。

紀淑靜表示，過去3年期間，台灣在蔡英文總統領導下，各行各業及全體民眾配合政府防疫政策，同心協力、共同度過疫情難關，而在各個抗疫場域中，在第一線的護理人員，以專業付出守護國人健康。新冠對於社會衝擊不會因為疫情緩解而過去，未來有更多挑戰。

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紀淑靜指出，「護理」這個行業，絕對不是簡單、容易的工作，每天都處在高風險、高壓力、過勞、低薪的工作環境。最近走訪很多地方公會，大家見面的話題都是找不到履歷表、找不到護理人員，很多新進人力留不住、臨床老師壓力很大，以及資深護理師陸續轉職或離職等，在這樣的工作環境下，如果沒有一顆服務的、熱忱的心或專業使命，相信很難支撐。

紀淑靜提到，台灣護理職場目前面臨非常多困境，例如護理系招生不足，可能預期護理人力越來越不夠、越來越短缺；護理薪資與工作負荷不成比例，影響就業意願與留任；全日平均護病比也應該與時俱進修訂，調整為三班護病比，以更符合勞動條件；還有醫療職場的暴力、長照服務法的衝擊等，都需要政府行政措施或法源依據，更積極面對與處理，這些種種挑戰不是護理團體可以獨立完成。

紀淑靜強調，護理專業涵蓋預防保健、衛生教育、傳染病防治，還有急性醫療及長期照護等，護理是獨特、神聖的工作，被賦予貼近民眾生命的特權，陪伴生、老、病、死每一個徬徨生命歷程，這些經驗不是每個行業都能觸及，生命的關鍵時刻，都有護理人員的守護。

今日慶祝大會現場，紀淑靜與台灣護理學會理事長陳靜敏共同帶領全體與會人員舉行傳光儀式，象徵護理維護國人健康的光照亮社會每個角落，展現護理最無私、純潔的力量，並頒發傑出護理人員專業貢獻獎及服務奉獻獎、台灣護理先驅-周美玉女士薪傳獎及表揚25年以上資歷的資深護理人員。

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