振奮！ 確診產婦急性出血 順利產下雙胞胎男嬰 母子均安

雙胞胎男嬰在新生兒加護病房觀察，第一次PCR檢測結果為陰性。（台大雲林分院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一名懷有雙胞胎31週的產婦因前置胎盤急性大出血，轉院到台大醫院雲林分院，入院時，PCR檢測陽性確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），經婦幼醫療團隊採最高防疫規格進行剖腹產，順利且平安產下雙胞胎男嬰，目前寶寶PCR檢測均為陰性。

台大雲林分院婦幼醫療團隊順利幫一名確診、大出血的產婦，以剖腹順利產下雙胞胎男嬰，母子3人均安，雲林縣長今天前往醫院向醫護人員表達感謝。（台大雲林分院提供）

台大雲林分院婦幼醫學中心主任徐明洸指出，5月8日下午接獲鄰近婦產科診所緊急因前置胎盤急性出血轉診的產婦，31週的產婦由於大量出血，醫療團隊緊急為她接生，但抵達急診再次確認PCR結果為陽性確診。

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徐明洸表示，產婦大量出血情況緊急，婦幼團隊包括麻醉科、婦產科、開刀房醫護共10多人協力接生寶寶，全部穿防護隔離衣，進行剖腹產，整個手術過程採最高防疫規格保護第一線醫護人員，在9日凌晨1時25分順利剖腹生產。

徐明洸表示，雙胞胎男嬰體重分別為1590公克、1480公克，都在新生兒加護病房觀察，呼吸、心跳、血氧都很正常，產婦則在專責病房隔離休養。

雲林縣長張麗善得知消息十分感動及感謝，今天上午前往慰問台大雲林分院醫護團隊，並透過視訊恭喜產婦，要她好好休養、補身體。

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