台北仁濟院跨海七美義診 造福離島居民

仁濟院義診醫師仔細為七美離島居們看診，提供醫療服務與協助。圖中為仁濟院總院長李龍騰。（陳淑娟提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖七美離島一向醫療資源較為匱乏，台北仁濟院總院長李龍騰率隊攜帶先進醫療器材進駐七美中和村義診，求診民眾絡繹不絕，一天下來有一百多位居民接受細心診療照顧，平均全鄉每10人就有1人把握這機會看診。

台北仁濟院義診團前進七美島，提供醫師團隊及先進醫療設備服務離島居民。（陳淑娟提供）

仁濟院成立已155年，是相當有歷史的社福、醫療機構，日治時期曾是台灣總督府旗下的官方組織，現改為財團法人機構，也是台灣專業精神病患監護機構之鼻祖。台北仁濟院始終秉持著濟助扶老的精神，定期至偏鄉離島巡迴義診，每次離島義診，都會出動20至30位醫療人員，從台北攜帶先進且完整的醫療設備，先前已分別前往虎井嶼及白沙鄉義診3次，備受好評。

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七美鄉長呂啓俊表示，這是七美近年來最成功的一次義診，由於團隊攜帶大批先進的醫療器材與藥品，讓活動中心有如行動醫院，除了看診民眾讚譽有加之外，連中風的阿伯也騎電動代步車主動來就醫，台北仁濟院承諾將持續和澎湖縣政府合作，共同守護離島民眾的健康。

李龍騰表示，此次服務的項目包括家醫、肝膽腸胃、復健、皮膚及婦科等，各式檢查包括超音波，心電圖機等儀器也都一應俱全，義診隊除了由相關大醫院退休名醫群及資深醫護所組成外，也特別邀請台大雲林分院醫師葉忻瑜加入，親自為女性提供婦科與乳房超音波的檢查，期盼藉由醫療服務早期發掘需要及早就醫的民眾，避免延誤治療。

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