市府自購加中央配發 台南3萬4160劑流感疫苗即起開打

台南市政府自購加上中央配發共計3萬4160劑流感疫苗，即日起37區衛生所與部分醫院開打。（資料照）

〔記者王姝琇／台南報導〕國內武漢肺炎疫情升溫，加上農曆春節前後為流感高峰期，為避免民眾受呼吸道疾病威脅，台南市政府自購6400劑流感疫苗，即日起優先提供給設籍於台南市之市民全年齡層接種；此外，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，民眾接種流感疫苗踴躍，台南另分配到中央疾管署加碼的2萬7760劑流感疫苗，30日起開放18歲（含）以上對象施打。

衛生局表示，自購加上中央分配總計有3萬4160劑流感疫苗，將於轄內37區衛生所及部分醫院提供施打，提醒民眾可事先洽詢，並攜帶身分證、健保卡、全程配戴口罩、配合體溫量測及手部消毒等防疫措施。

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為了提高全民防護力，中央宣布自30日起，公費流感疫苗將擴大提供全民接種，直至疫苗用罄為止。在此之前，台南市政府提前自購6400劑流感疫苗，優先提供設籍台南市民全齡免費接種；但提醒自主健康管理者要期滿才可前往接種。

每年元旦至農曆春節前後為台灣流感高峰期，近期寒流低溫也讓流感病毒更加活躍，加上目前國內武漢肺炎疫情仍嚴峻，衛生局呼籲，民眾更應留意呼吸道疾病的威脅。為此，市府特自購6400劑流感疫苗，即日起於37區衛生所及部分醫院提供給設籍台南市民全年齡層接種；另疾管署配發的2萬7760劑為美國專案進口Flublok四價流感疫苗，30日起開放民眾接種。

流感疫苗接種地點以37區衛生所為主，另配合部份醫院進行施打，建議民眾前往接種前以電話洽詢及預約。關於流感疫苗相關資訊可至台南市政府衛生局「衛生安全—流感疫苗及肺鏈疫苗專區—流感疫苗相關資料」查詢。

市長黃偉哲也提醒，流感潛伏期約1至4天，多數人感染流感後僅有發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛、疲勞等症狀，就醫後約1週內可康復；民眾平時應落實勤洗手、有呼吸道症狀時應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持室內1.5公尺以上，室外1公尺以上之社交安全距離，以防範病毒傳播。

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