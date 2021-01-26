台北醫院研發X光檢查燈號和震動器 每月減少250次重照

台北醫院以多國語音牌、指示燈號、震動器，輔助病人順利完成X光影像拍攝。（記者周湘芸攝）

［記者周湘芸／新北報導］衛生福利部台北醫院考量視/聽障、外籍人士在X光影像檢查容易緊張不安，無法配合吸氣、擺位，以創意研發「電光電光-照相母湯兩光」，在X光室設置指示燈，讓聽障病人或長者依燈號配合，並為視障病人設計雙向遙控震動器，傳遞需求或指示，平均每個月可減少250次重照。

台北醫院2020年參加衛生福利部的舉辦部屬醫院創意服務競賽活動，以「電光電光-照相母湯兩光」提供各種屬性病人良好照護獲第1名，今舉辦成果發表。

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台北醫院院長鄭舜平表示，該院為國際醫療訓練中心，加上地緣關係，有許多外籍移工及配偶有醫療服務需求，X光影像檢查是最常見的檢查項目，醫療團隊發揮創意，設置指示燈、各國語言告示牌、震動回饋器、真人圖示化等，讓訊息的傳遞能更精準正確，快速完成檢查。

鄭舜平指出，醫療團隊引用鐵路平交道燈號概念，在X光室設置指示燈，讓聽障病人或長者看到燈號就知道吸飽氣，並閉氣配合檢查，並從百貨公司取餐器獲得靈感，將震動回饋器應用於檢查流程，讓視障病人及放射師可透過它傳遞需求或指示。另也設計X光攝影輔助墊及擺位圖像卡，讓躺臥病人的擺位能更快速到位。

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