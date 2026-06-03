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患重症出現自傷念頭 智慧照護平台助走出陰霾
記者王俊忠／台南報導
1名心臟衰竭病人從奇美醫院出院後，透過醫院官方LINE的ePROM智慧照護平台定期回覆身心狀況。1次問卷中，患者提到近期睡眠困難、情緒低落，甚至有自傷念頭，個管師收到病人訊息、立即回訊關懷，並將相關訊息傳達醫療團隊成員。病人回診時醫師關懷與藥物介入治療，睡眠狀況漸改善，情緒也慢慢回穩，對於疾病的不安與壓力明顯減輕。
在後續追蹤裡，患者表示生活動力逐漸恢復，偶爾會外出活動。個管師持續透過平台追蹤與關懷，讓病人感受到即使人在家中、不在醫院，也有醫療團隊默默守護與陪伴。
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奇美醫推ePROM 讓醫病共享醫療決策
奇美醫院品管部長、感染科醫師杜漢祥指出，傳統醫療像在破解一幅缺少線索的複雜謎題，醫療團隊看得到檢驗數據，卻常漏了患者最真實的感受！為打造以患者為核心的智慧醫療照護，該院從去年起參與衛福部「創新整合跨層級照護模式計畫」，並由院內品管部與資訊室合作、全面推動「電子化病人自述結果量測（ePROM）」智慧照護平台。
透過院內照護平台與該院官方LINE「奇醫管家」整合，讓患者不論在就診前、治療中或出院返家後，都能透過手機填寫問卷，主動回報自身症狀變化、生活狀態、心理壓力與就醫經驗等。
杜漢祥認為這樣回饋，讓醫療不再只是醫護單方面判斷，而是由患者能主動掌控自己的健康與照護歷程。病人自述結果也讓醫療團隊能更全面地了解患者需求，即時調整照護方向，進一步強化醫病共享決策，這個模式已在多個慢性病與重症科別展現顯著成效。
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