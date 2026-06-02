自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

衛福部6月新制上路》照護罕病、癌症病友 多項藥品納健保給付

2026/06/02 05:30
衛福部6月新制上路》照護罕病、癌症病友 多項藥品納健保給付

▲衛福部6月新制上路，多項癌症與罕病新藥納入健保給付；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

衛福部6月新制上路，除了擴大長照服務對象外，健保也新增及擴增多項藥品給付，涵蓋大腸直腸癌、乳癌、肺動脈高壓、異位性皮膚炎、脊髓性肌肉萎縮症（SMA）及非感染性眼後房葡萄膜炎等疾病，讓更多病友獲得治療資源，減輕龐大醫療負擔。

給付新增2項、擴增7藥品

健保署醫審及藥材組參議張惠萍表示，治療非感染性眼後房葡萄膜炎的「傲迪適眼後段植入劑（Ozurdex）」放寬給付條件，患者可依病情接受更多次注射治療，有助避免視力惡化。

癌症治療方面，健保新增轉移性大腸直腸癌標靶藥物「伏腸剋膠囊（FRUZAQLA）」。臨床試驗顯示，病人在既有治療失敗後使用，可將整體存活期由4.8個月延長至7.4個月，無惡化存活期也由1.8個月增加至3.7個月。

乳癌患者同樣迎來新選擇。健保新增給付「泛抑癌膜衣錠（Truqap）」，適用於特定基因變異的晚期或轉移性乳癌患者。研究顯示，搭配荷爾蒙治療後，疾病無惡化存活期可由3.1個月提升至7.3個月。

罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者也受惠。健保修訂「服脊立（Evrysdi）」給付規定，取消原本需年滿2個月以上才能使用的限制，讓新生兒篩檢確診個案可及早接受治療；同時新增膜衣錠劑型，提供患者更多用藥選擇。

此外，健保首次給付肺動脈高壓新機轉藥物「穩納肺凍晶注射劑（Winrevair）」，臨床研究顯示可改善患者運動能力，並降低死亡或病情惡化風險。治療中重度異位性皮膚炎的生物製劑「異可適注射劑（Ebglyss）」也納入健保，讓傳統治療效果不佳患者有新選擇。

癌症免疫治療方面，健保同步放寬免疫檢查點抑制劑給付限制，刪除部分病患因疾病穩定而被迫停藥的規定，並新增早期非小細胞肺癌術前輔助治療給付。研究顯示，接受相關治療後，5年整體存活率可達95%。

此次共新增2項藥品、擴增7項藥品給付。其中SMA新劑型藥品自6月1日起生效，預估未來5年受惠人數約74至254人，藥費約4.19億元至14.37億元；口服溶液用粉劑每人每年藥費約622萬元，新膜衣錠約566萬元，整體財務衝擊反而可節省約1.15億元至2.27億元。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中