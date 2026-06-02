衛福部6月新制上路》照護罕病、癌症病友 多項藥品納健保給付

▲衛福部6月新制上路，多項癌症與罕病新藥納入健保給付；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

衛福部6月新制上路，除了擴大長照服務對象外，健保也新增及擴增多項藥品給付，涵蓋大腸直腸癌、乳癌、肺動脈高壓、異位性皮膚炎、脊髓性肌肉萎縮症（SMA）及非感染性眼後房葡萄膜炎等疾病，讓更多病友獲得治療資源，減輕龐大醫療負擔。

給付新增2項、擴增7藥品

健保署醫審及藥材組參議張惠萍表示，治療非感染性眼後房葡萄膜炎的「傲迪適眼後段植入劑（Ozurdex）」放寬給付條件，患者可依病情接受更多次注射治療，有助避免視力惡化。

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癌症治療方面，健保新增轉移性大腸直腸癌標靶藥物「伏腸剋膠囊（FRUZAQLA）」。臨床試驗顯示，病人在既有治療失敗後使用，可將整體存活期由4.8個月延長至7.4個月，無惡化存活期也由1.8個月增加至3.7個月。

乳癌患者同樣迎來新選擇。健保新增給付「泛抑癌膜衣錠（Truqap）」，適用於特定基因變異的晚期或轉移性乳癌患者。研究顯示，搭配荷爾蒙治療後，疾病無惡化存活期可由3.1個月提升至7.3個月。

罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者也受惠。健保修訂「服脊立（Evrysdi）」給付規定，取消原本需年滿2個月以上才能使用的限制，讓新生兒篩檢確診個案可及早接受治療；同時新增膜衣錠劑型，提供患者更多用藥選擇。

此外，健保首次給付肺動脈高壓新機轉藥物「穩納肺凍晶注射劑（Winrevair）」，臨床研究顯示可改善患者運動能力，並降低死亡或病情惡化風險。治療中重度異位性皮膚炎的生物製劑「異可適注射劑（Ebglyss）」也納入健保，讓傳統治療效果不佳患者有新選擇。

癌症免疫治療方面，健保同步放寬免疫檢查點抑制劑給付限制，刪除部分病患因疾病穩定而被迫停藥的規定，並新增早期非小細胞肺癌術前輔助治療給付。研究顯示，接受相關治療後，5年整體存活率可達95%。

此次共新增2項藥品、擴增7項藥品給付。其中SMA新劑型藥品自6月1日起生效，預估未來5年受惠人數約74至254人，藥費約4.19億元至14.37億元；口服溶液用粉劑每人每年藥費約622萬元，新膜衣錠約566萬元，整體財務衝擊反而可節省約1.15億元至2.27億元。

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