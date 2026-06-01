瘋路跑小腿血管突出 靜脈曲張惡化徵兆

▲有靜脈曲張傾向的人，建議避免長時間連續跑步；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蔡承根

近年路跑風氣圖口言盛行，從5公里到全馬，許多人把跑步當成維持健康的日常。

1名40多歲男性，熱愛馬拉松，幾乎每週都進行長距離訓練。起初只是覺得跑完腿比較緊繃，但隨著訓練量增加，小腿內側逐漸浮現彎曲突出的血管，且在長時間站立後感到明顯不適。檢查後發現，其大隱靜脈已有明顯逆流，屬於靜脈曲張惡化的表現。

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高強度運動 靜脈承受壓力

很多人以為運動一定對血管有益，但對靜脈來說，情況並沒有那麼單純。跑步確實可以促進血液循環，但當運動強度過高、時間過長時，小腿肌肉反覆收縮所產生的壓力，會持續作用在靜脈系統上。若原本靜脈瓣膜功能就較弱，這種長期的壓力反而可能加速瓣膜失去支撐力，導致血液逆流更加明顯。

此外，長時間的耐力運動也會讓靜脈長期處於擴張狀態。當血管壁承受反覆張力，結構逐漸鬆弛，就可能讓原本不明顯的靜脈曲張變得突出。特別是有家族史、需久站工作，或本身已有輕度靜脈功能不全的人，更容易在高強度訓練下惡化。這並不代表跑步不好，而是提醒「過量」才是問題。

避免長時間連續跑步

對於有靜脈曲張傾向的人，建議避免長時間連續跑步，可適度安排休息與交叉訓練，如游泳或騎腳踏車，以減少靜脈壓力。同時，運動後抬腿休息、使用彈性襪，也有助於促進靜脈回流。

若已出現明顯血管突出、腿部沉重或皮膚變化，應及早評估靜脈功能，必要時，透過微創治療改善血流問題。及早介入，往往可以避免病情進一步惡化。

跑步讓人更接近健康，但身體的每個系統都有其承受極限。當一味追求里程與速度時，小腿的靜脈也許正默默承受壓力。適度運動，才是讓健康真正長久的關鍵。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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