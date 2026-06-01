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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

伊波拉疑似病例擴及非洲外 巴西、義大利接連通報

2026/06/01 10:52

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞5月31日前往民主剛果疫情最嚴重地區視察防疫工作。巴西與義大利近期相繼通報伊波拉疑似病例，引發外界關注疫情是否向非洲以外地區擴散。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞5月31日前往民主剛果疫情最嚴重地區視察防疫工作。巴西與義大利近期相繼通報伊波拉疑似病例，引發外界關注疫情是否向非洲以外地區擴散。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕民主剛果與烏干達的伊波拉疫情持續擴大之際，巴西與義大利相繼通報疑似病例，引發外界關注病毒是否向非洲以外地區擴散。根據英國廣播公司（BBC）報導，兩起巴西疑似病例近期均曾前往疫情嚴重地區，不過世界衛生組織（WHO）強調，目前病毒全球擴散的可能性仍然很低。

巴西2起疑似病例均曾前往疫區

巴西衛生當局表示，聖保羅一名自民主剛果返國的男子出現發燒等症狀，目前已被收治隔離，其腦膜炎檢測結果呈陽性，病情較為嚴重。里約熱內盧另一名曾赴烏干達的比利時籍男子則被驗出感染瘧疾。

不過官員指出，兩人確診其他疾病，並不代表已完全排除感染伊波拉的可能性，相關檢驗與疫調工作仍在持續進行。

在巴西之前，義大利也曾出現疑似感染伊波拉的通報案例。民主剛果與烏干達目前是本輪疫情最嚴重的地區，而近期出現在非洲以外地區的疑似個案，也讓各國公衛機構提高警戒。

伊波拉病毒主要存在於野生動物體內，尤其是果蝠等物種，人類可能因接觸或食用受感染動物而染病。病毒可透過感染者的血液、汗液、唾液、嘔吐物、尿液等體液傳播。

無國界醫生組織（MSF）5月31日警告，本輪疫情在爆發初期便出現前所未見的病例數，疫情發展令人憂心。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）目前正前往民主剛果疫情最嚴重的伊圖里省（Ituri）視察，並督導防疫與圍堵工作。

截至目前，WHO仍認為疫情在全球大規模傳播的風險偏低，但強調將持續監測非洲以外地區出現的疑似病例。

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