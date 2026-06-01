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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

早期胃癌無症狀險被忽略 39歲女健檢意外揪出指環型細胞癌

2026/06/01 10:23

消化科醫師黃俊文在患者的胃體中段發現 1處不到1公分的小型潰瘍。（記者廖雪茹攝）

消化科醫師黃俊文在患者的胃體中段發現 1處不到1公分的小型潰瘍。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕主動健康檢查救了她！1名39歲女性沒有慢性病史，也沒有腹痛、消化不良、食慾不振或體重減輕等任何腸胃不適；沒想到在健檢接受胃鏡檢查時，醫師在胃體中段發現1處不到1公分的小型潰瘍，外觀看起來與一般胃潰瘍相似，甚至有接近癒合的跡象，進一步切片檢查卻意外揪出早期胃癌！

中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師黃俊文表示，一般良性胃潰瘍多好發於胃竇部，即胃的下半部，但這名患者的病灶位於胃體中段，位置較少見；此外，潰瘍周圍胃壁皺褶出現異常拉扯、表面不平整，與常見良性潰瘍的型態不同，因此當下決定進一步切片檢查。

黃俊文表示，患者胃部病理切片型態屬於胃癌中惡性程度較高的指環型細胞癌，若等到出現明顯症狀再就醫，往往已錯失黃金治療時機。由於個案無任何不適的症狀，不抽菸、不喝酒，僅幽門桿菌切片篩檢陽性，研判胃癌可能和幽門桿菌感染及家族遺傳基因有關。

黃俊文指出，臨床上不少民眾誤以為「沒症狀就沒問題，感覺很痛就是病很嚴重」，但事實上許多早期胃癌、大腸息肉甚至癌前病變，在初期都可能毫無症狀。反而部分有胃脹、胃痛等不適的患者，多與胃蠕動異常、壓力、自律神經失調有關，未必代表器質性病變。

消化科醫師黃俊文表示，這名患者的病灶位於胃體中段，位置較少見；且潰瘍周圍胃壁皺褶出現異常拉扯、表面不平整，與常見良性潰瘍的型態不同。（中醫大新竹附醫提供）

消化科醫師黃俊文表示，這名患者的病灶位於胃體中段，位置較少見；且潰瘍周圍胃壁皺褶出現異常拉扯、表面不平整，與常見良性潰瘍的型態不同。（中醫大新竹附醫提供）

黃俊文建議，若有胃癌或其他腸胃道癌症家族史、長期抽菸喝酒、偏好燒烤油炸、高鹽醃漬飲食等，即使沒有症狀，也應考慮自費接受胃鏡篩檢。尤其隨著飲食西化及癌症年輕化趨勢，主動篩檢已成守護健康的重要防線。

此外，胃癌的重要危險因子之一為幽門螺旋桿菌感染，目前政府已提供45至74歲民眾，一生一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢。幽門桿菌感染大多無症狀，但長期慢性刺激可能增加胃癌風險，民眾可善用篩檢資源，早期發現、早期治療。 

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