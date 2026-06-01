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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

男子半夜突語無倫次！ 竟是神經性低血糖作祟

2026/06/01 10:05

豐原醫院急診室主任王者仁指出，「神經性低血糖」是指當腦部缺乏葡萄糖供應時，會導致認知混亂、幻覺甚至攻擊性行為。（豐原醫院提供）

豐原醫院急診室主任王者仁指出，「神經性低血糖」是指當腦部缺乏葡萄糖供應時，會導致認知混亂、幻覺甚至攻擊性行為。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 一名70歲男子突深夜出現語無倫次、無法辨識家人及行為異常等狀況，家屬將他緊急送往衛生福利部豐原醫院急診，豐原醫院急診室主任王者仁指出，這類患者常被誤認為精神異常或外界俗稱的中邪，但實際上可能是致命的代謝異常，經檢查男子血糖值僅45mg/dL，屬於嚴重低血糖，醫療團隊隨即給予高濃度葡萄糖靜脈注射，患者即迅速恢復意識，異常行為也完全消失。

王者仁指出，很多人看到這種行為會以為是精神問題，但其實第一件事應該是先驗血糖，臨床上此類症狀屬於「神經性低血糖」，當腦部缺乏葡萄糖供應時，會導致認知混亂、幻覺甚至攻擊性行為。

「神經性低血糖」患者到院時出現冒冷汗、躁動、心跳加快、意識混亂等症狀。（豐原醫院提供）

「神經性低血糖」患者到院時出現冒冷汗、躁動、心跳加快、意識混亂等症狀。（豐原醫院提供）

王者仁指出，患者到院時出現冒冷汗、躁動、心跳加快、意識混亂，提醒民眾嚴重低血糖常伴隨冷汗、手抖、心悸等自律神經症狀，導致患者出現性格大變、幻覺、胡言亂語甚至暴力傾向，臨床表現與精神疾病或民間所說的中邪極為相似，好發於糖尿病患者、長者、營養不良或飲酒族群，若未及時處理，可能進一步惡化為昏迷，甚至造成不可逆的腦部損傷。

王者仁強調，發生這類急症，若患者意識尚清醒，應立即給予含糖飲料或方糖補給；若患者已出現意識不清、吞嚥困難的情況，則禁止強行灌入食物或水，以免引發嚴重的吸入性肺炎，應立即就醫。

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