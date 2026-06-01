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34歲胖男視茫茫 罹糖尿病逾5年不自知

2026/06/01 05:30
34歲胖男視茫茫 罹糖尿病逾5年不自知

▲王子源醫師提醒糖尿病若控制不當，恐衍生視網膜病變等多種併發症。（照片提供／王子源）

文／王子源

34歲胖男視茫茫 罹糖尿病逾5年不自知

▲即使是年輕人，體重過重，也要小心高血糖對視網膜造成的傷害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

34歲上班族「小陳」很愛吃美食，身高178公分，體重已達101公斤，但他從未健檢，直到近期視力模糊，看不清楚電腦螢幕，才至眼科就醫，結果診斷為「增生性糖尿病視網膜病變」，立即轉診至新陳代謝科，經建議使用胰島素及腸泌素治療，3個月後，血糖值恢復到標準範圍，視力也顯著改善。

增生性糖尿病視網膜病變

小陳就醫時，承認因本身喜歡吃美食，晚上下班後，經常與同事四處開發餐廳名單，體重近年來也直線飆漲，身體質量指數（BMI）高達31.9，屬於中度肥胖，但他始終認為自己年輕，應該不會有問題，直到因視力開始模糊，他以為是眼鏡度數不夠，但換了新眼鏡後狀況卻改善有限，才驚覺會不會是眼睛出問題，連忙到眼科就醫。

飯前血糖199mg/dl

經眼科醫師安排散瞳眼底檢查，發現他的視網膜已出現異常新生血管，診斷為「增生性糖尿病視網膜病變」，顯示糖尿病已對眼部造成嚴重侵害，除了透過眼科雷射及注射治療，醫師也建議轉診至新陳代謝科，果然抽血報告顯示，他的飯前血糖高達199mg/dl（正常值〈100）、糖化血色素(HbA1c)9.9%（正常〈5.6%），且已有視網膜病變，推測糖尿病史可能長達5年以上。

小陳得知後後悔不已，原來過去父母就常提醒他減重，並做健康檢查，他卻總以「能吃就是福」自居，忽略肥胖與三高風險，所幸經醫師解釋與鼓勵後，小陳決定勇敢面對疾病，

經評估後，初期先給予口服降血糖藥，但2週後，效果有限，因此建議注射胰島素加上腸泌素治療，經過3個月積極治療，他的糖化血色素降至6.8%，於是停用胰島素，改以口服藥控制，視網膜經治療後也未再惡化，視力逐漸改善，降低了眼底出血，甚至失明的風險大增。

胰島素、腸泌素治療恢復正常

糖尿病並不可怕，可怕的是延誤治療，只要透過藥物、飲食控制與規律運動三管齊下，就能穩定控糖，擁抱健康人生，特別呼籲肥胖族群及有糖尿病家族史的民眾，應定期安排健康檢查，及早發現、及早治療，切莫等到視力模糊或器官受損才後悔！

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中醫大附醫內分泌科主任）

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