孟加拉500童染麻疹不治 旅遊疫情建議維持第2級

▲返國3週內出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請務必戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

▲出國前2至4週可至旅遊醫學門診諮詢醫師自費接種MMR疫苗；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

近期國際麻疹疫情持續，日本、印尼、孟加拉等國都出現疫情。衛福部疾管署副署長曾淑慧提醒，麻疹傳播力極強，但屬於可透過疫苗接種預防的疾病，民眾若需前往疫情流行國家，務必落實手部衛生與呼吸道禮節，且出發前建議諮詢旅遊門診，評估是否需要自費接種疫苗。

全球麻疹疫情持續，亞洲如日本、印尼、印度、越南、馬來西亞、吉爾吉斯、孟加拉、及哈薩克等國持續出現病例，除日本疫情增溫外，孟加拉近日更已有超過500名兒童不治死亡，創下該國數十年來可預防疾病的最嚴重致命疫情。

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國內累計9例 7例境外移入

曾淑慧指出，國際麻疹疫情一直存在，而我國今年累計9例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另7例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯及日本各1例。

此外，曾淑慧提醒，麻疹傳染力非常強，可由空氣傳播，但屬於可以透過疫苗接種預防的疾病，民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗，以獲得充足的保護力。

因應國際麻疹疫情，疾管署已調整孟加拉、印尼等國的國際旅遊疫情建議等級為「第二級：警示（Alert）」，建議民眾加強預警，並對當地採取加強防護；日本、馬來西亞、美國及英國等34國則屬於「第一級:注意（Watch）」，提醒民眾注意相關疫情風險，遵守當地的一般預防措施。

可自費接種MMR疫苗

曾淑慧說，民眾若需前往疫情發生國家時，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢醫師自費接種MMR疫苗，且孕婦及未滿1歲嬰幼兒等高危險族群應避免前往流行區，6個月以上、未滿1歲的嬰兒建議出發前自費接種1劑MMR疫苗，出國期間並應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩，以降低感染風險。

返國後有症狀速就醫

另曾淑慧指出，民眾返國後也不能掉以輕心，若曾有流行地區旅遊史，返國3週內出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請務必戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。

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