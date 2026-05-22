自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

日拉逾10次 糞菌移植重拾乾爽生活

2026/05/22 05:30
日拉逾10次 糞菌移植重拾乾爽生活

▲林先生的叔叔(左2)、母親感謝中榮醫療團隊以糞菌移植為林先生治癒困難梭狀桿菌感染。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

日拉逾10次 糞菌移植重拾乾爽生活

▲曾敬棠醫師說明，病人長期臥床致壓瘡，以抗生素治療皮膚傷口，造成腸道正常菌叢失衡，確診為困難梭狀桿菌感染的偽膜性腸炎；示意圖，非病人腸道。（記者蔡淑媛翻攝）

港星洪金寶靠「糞菌移植」重獲健康，台中榮總昨天也發表治療的成功案例。台中林先生臥床逾30年，日前反覆腹瀉、血便，甚至一天拉肚子超過10次，確診感染「困難梭狀桿菌」引發「偽膜性腸炎」，接受「糞菌移植」，終於終結10個月的痛苦日子，重拾乾爽生活。

日拉逾10次 糞菌移植重拾乾爽生活

▲曾敬棠醫師（右）以內視鏡為病友進行糞菌移植。（記者蔡淑媛翻攝）

台中榮總胃腸肝膽科醫師曾敬棠指出，困難梭狀桿菌感染（簡稱CDI）會造成腹痛、腹瀉、血便，這是導致急性或持續性腹瀉的原因之一，住院病人的盛行率更達20%，因長期使用抗生素，致使腸道正常菌叢減少，對抗生素有抗藥性的困難梭狀桿菌開始大量繁殖，造成腸道不適、發炎。

困難梭狀桿菌感染特別好發於長期住院或反覆使用抗生素的病人；如果長期放任此腸道存在困難梭狀桿菌，分泌毒素破壞腸黏膜，可能引發嚴重腹瀉，更嚴重會造成腸胃道穿孔，甚至休克，引發敗血症。

困難梭狀桿菌 引發偽膜性腸炎

針對反覆性或經常規治療無效的困難梭狀桿菌感染病人，曾敬棠表示，糞菌移植在國內自2018年9月經衛福部列入特管辦法，成為有條件開放的常規醫療項目，也是目前國際指引為有效治療方式之一，有8、9成病人症狀可獲改善且降低復發風險，僅約2成病人可能出現短暫腹部不適。

糞菌移植治療是透過將健康捐贈者的糞便經嚴謹篩選及處理，製成微菌叢製備品，如冷凍糞菌液、冷凍或冷乾膠囊，植入至病人腸道，重建正常微生物生態，抑制困難梭狀桿菌生長。

56歲林先生因脊椎受傷，長期臥床導致壓瘡，皮膚傷口多次反覆感染，頻繁接受抗生素治療，造成腸道正常菌叢逐漸失衡，日前反覆腹瀉、血便，嚴重時一天拉肚子超過10次，檢查確診為困難梭狀桿菌感染，導致偽膜性腸炎，接受多線抗生素治療仍難以控制，後來接受糞菌移植治療，以內視鏡將健康捐贈者糞菌植入腸道，4天後即改善腹瀉，後續追蹤至今未再復發。

曾敬棠提醒，若出現反覆腹瀉或抗生素治療後症狀未改善，應及早就醫評估是否為困難梭狀桿菌感染，對於反覆發作的病人，尤其是65歲以上長者、或多重共病、免疫功能低下、長期使用抗生素、近期頻繁住院者，更應進一步檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中