日拉逾10次 糞菌移植重拾乾爽生活

▲林先生的叔叔(左2)、母親感謝中榮醫療團隊以糞菌移植為林先生治癒困難梭狀桿菌感染。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲曾敬棠醫師說明，病人長期臥床致壓瘡，以抗生素治療皮膚傷口，造成腸道正常菌叢失衡，確診為困難梭狀桿菌感染的偽膜性腸炎；示意圖，非病人腸道。（記者蔡淑媛翻攝）

港星洪金寶靠「糞菌移植」重獲健康，台中榮總昨天也發表治療的成功案例。台中林先生臥床逾30年，日前反覆腹瀉、血便，甚至一天拉肚子超過10次，確診感染「困難梭狀桿菌」引發「偽膜性腸炎」，接受「糞菌移植」，終於終結10個月的痛苦日子，重拾乾爽生活。

▲曾敬棠醫師（右）以內視鏡為病友進行糞菌移植。（記者蔡淑媛翻攝）

台中榮總胃腸肝膽科醫師曾敬棠指出，困難梭狀桿菌感染（簡稱CDI）會造成腹痛、腹瀉、血便，這是導致急性或持續性腹瀉的原因之一，住院病人的盛行率更達20%，因長期使用抗生素，致使腸道正常菌叢減少，對抗生素有抗藥性的困難梭狀桿菌開始大量繁殖，造成腸道不適、發炎。

請繼續往下閱讀...

困難梭狀桿菌感染特別好發於長期住院或反覆使用抗生素的病人；如果長期放任此腸道存在困難梭狀桿菌，分泌毒素破壞腸黏膜，可能引發嚴重腹瀉，更嚴重會造成腸胃道穿孔，甚至休克，引發敗血症。

困難梭狀桿菌 引發偽膜性腸炎

針對反覆性或經常規治療無效的困難梭狀桿菌感染病人，曾敬棠表示，糞菌移植在國內自2018年9月經衛福部列入特管辦法，成為有條件開放的常規醫療項目，也是目前國際指引為有效治療方式之一，有8、9成病人症狀可獲改善且降低復發風險，僅約2成病人可能出現短暫腹部不適。

糞菌移植治療是透過將健康捐贈者的糞便經嚴謹篩選及處理，製成微菌叢製備品，如冷凍糞菌液、冷凍或冷乾膠囊，植入至病人腸道，重建正常微生物生態，抑制困難梭狀桿菌生長。

56歲林先生因脊椎受傷，長期臥床導致壓瘡，皮膚傷口多次反覆感染，頻繁接受抗生素治療，造成腸道正常菌叢逐漸失衡，日前反覆腹瀉、血便，嚴重時一天拉肚子超過10次，檢查確診為困難梭狀桿菌感染，導致偽膜性腸炎，接受多線抗生素治療仍難以控制，後來接受糞菌移植治療，以內視鏡將健康捐贈者糞菌植入腸道，4天後即改善腹瀉，後續追蹤至今未再復發。

曾敬棠提醒，若出現反覆腹瀉或抗生素治療後症狀未改善，應及早就醫評估是否為困難梭狀桿菌感染，對於反覆發作的病人，尤其是65歲以上長者、或多重共病、免疫功能低下、長期使用抗生素、近期頻繁住院者，更應進一步檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法