24小時內8人心梗就醫 醫：救治心肌梗塞3關鍵 及早介入、強力降脂、長期追蹤

▲心肌梗塞搶救關鍵在於把握黃金時間，胸悶如壓重物是常見警訊，高風險族群應定期檢查血脂；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

▲新光醫院團隊24小時內成功搶救8名心肌梗塞患者。（記者侯家瑜攝）

心肌梗塞為國人主要死因之一，往往來得又急又猛，且復發與膽固醇高度相關。醫師提醒，掌握「及早介入、強力降脂、長期追蹤」3個關鍵，就有機會大幅降低死亡與復發風險。

新光醫院昨天發佈該院在4月30日清晨6時起，24小時內接連收治8名急性心肌梗塞患者，甚至一度同時有2至3人到院，其中包含49歲壯年患者，另有3人到院前心肺功能停止（OHCA），情況危急。

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醫療團隊緊急啟動「雙心導管團隊同步運作」、加護病房（ICU）分流控床，跨部門共20位人員，日夜接力搶救，最終8人全數存活且意識清醒，目前有3人已經出院。

極高風險患者 低密度膽固醇應低於55mg/dL

心臟內科主任蔡適吉指出，心肌梗塞救命關鍵在於時間。這批患者平均「到院到打通血管時間（D2W）」為61.4分鐘，優於國際建議的90分鐘，甚至最快47分鐘就完成血管打通，並置放支架。

他強調，心肌梗塞治療有3大關鍵：「及早介入」，把握黃金時間搶救心肌；「強力降脂」，將低密度膽固醇（LDL-C），也就是壞膽固醇，控制在安全範圍；「長期追蹤」，維持規律用藥與健康生活，才能避免復發。

心臟內科醫師鍾伯欣表示，膽固醇控制是預後關鍵。依2026年國際指引，極高風險患者LDL-C（壞的膽固醇）應控制在55mg/dL以下，且至少降低50%，才能有效降低再次心肌梗塞與中風風險。

他也指出，透過口服藥物搭配可強力降膽固醇的PCSK9抑制劑，患者能在3天內大幅降低膽固醇。

男45歲、女55歲以上 應定檢膽固醇

蔡適吉提醒，高風險族群包括男性45歲以上、女性55歲以上或停經後5年者，應定期檢查膽固醇。單靠飲食與運動僅能降低約10%至20%，約8成仍需藥物控制，現在除了口服藥，也有2週打一次或半年打一次的針劑，都能有效控制膽固醇。

急性心肌梗塞不只發生在寒冷天氣，氣溫劇烈變化同樣可能誘發。鍾伯欣提醒，民眾若發生疑似症狀，例如胸悶，感覺胸口有「大石頭壓著」，同時伴隨冒冷汗、頭暈、血壓偏低時，切勿自行開車或搭車就醫，應立即撥打119，由救護人員處置，因有高達80%至90%的患者，可能出現惡性心律不整。

他說：「救護車上有AED（傻瓜電擊器），救護人員可以隨時監測並在第一時間救命。」

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