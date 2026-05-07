自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

24小時內8人心梗就醫 醫：救治心肌梗塞3關鍵 及早介入、強力降脂、長期追蹤

2026/05/07 05:30
24小時內8人心梗就醫 醫：救治心肌梗塞3關鍵 及早介入、強力降脂、長期追蹤

▲心肌梗塞搶救關鍵在於把握黃金時間，胸悶如壓重物是常見警訊，高風險族群應定期檢查血脂；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

24小時內8人心梗就醫 醫：救治心肌梗塞3關鍵 及早介入、強力降脂、長期追蹤

▲新光醫院團隊24小時內成功搶救8名心肌梗塞患者。（記者侯家瑜攝）

心肌梗塞為國人主要死因之一，往往來得又急又猛，且復發與膽固醇高度相關。醫師提醒，掌握「及早介入、強力降脂、長期追蹤」3個關鍵，就有機會大幅降低死亡與復發風險。

新光醫院昨天發佈該院在4月30日清晨6時起，24小時內接連收治8名急性心肌梗塞患者，甚至一度同時有2至3人到院，其中包含49歲壯年患者，另有3人到院前心肺功能停止（OHCA），情況危急。

醫療團隊緊急啟動「雙心導管團隊同步運作」、加護病房（ICU）分流控床，跨部門共20位人員，日夜接力搶救，最終8人全數存活且意識清醒，目前有3人已經出院。

極高風險患者 低密度膽固醇應低於55mg/dL

心臟內科主任蔡適吉指出，心肌梗塞救命關鍵在於時間。這批患者平均「到院到打通血管時間（D2W）」為61.4分鐘，優於國際建議的90分鐘，甚至最快47分鐘就完成血管打通，並置放支架。

他強調，心肌梗塞治療有3大關鍵：「及早介入」，把握黃金時間搶救心肌；「強力降脂」，將低密度膽固醇（LDL-C），也就是壞膽固醇，控制在安全範圍；「長期追蹤」，維持規律用藥與健康生活，才能避免復發。

心臟內科醫師鍾伯欣表示，膽固醇控制是預後關鍵。依2026年國際指引，極高風險患者LDL-C（壞的膽固醇）應控制在55mg/dL以下，且至少降低50%，才能有效降低再次心肌梗塞與中風風險。

他也指出，透過口服藥物搭配可強力降膽固醇的PCSK9抑制劑，患者能在3天內大幅降低膽固醇。

男45歲、女55歲以上 應定檢膽固醇

蔡適吉提醒，高風險族群包括男性45歲以上、女性55歲以上或停經後5年者，應定期檢查膽固醇。單靠飲食與運動僅能降低約10%至20%，約8成仍需藥物控制，現在除了口服藥，也有2週打一次或半年打一次的針劑，都能有效控制膽固醇。

急性心肌梗塞不只發生在寒冷天氣，氣溫劇烈變化同樣可能誘發。鍾伯欣提醒，民眾若發生疑似症狀，例如胸悶，感覺胸口有「大石頭壓著」，同時伴隨冒冷汗、頭暈、血壓偏低時，切勿自行開車或搭車就醫，應立即撥打119，由救護人員處置，因有高達80%至90%的患者，可能出現惡性心律不整。

他說：「救護車上有AED（傻瓜電擊器），救護人員可以隨時監測並在第一時間救命。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中