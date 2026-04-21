膝關節嚴重磨損 關鍵「墊片」置換 告別「軟腳」

▲澄清醫院骨科醫師洪舜奕（左）建議膝蓋退化，可接受全人工膝關節置換手術治療。（澄清醫院提供）

記者黃旭磊／台中報導

▲退化性關節炎與一般外傷不同，患者會在彎曲、上下樓梯或如廁感到「軟腳」無力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

台中63歲餐飲女工久站導致雙膝嚴重退化，右腳內側關節面磨損、上下關節幾乎貼合，過去2年來，女工嘗試施打玻尿酸治療，上下樓梯及如廁仍感「軟腳」無力，經澄清醫院骨科診斷屬最嚴重「第四期」退化性膝關節炎症狀，接受「全人工膝關節置換手術」後，術後隔日即可下床行走。

全人工膝關節置換 術後隔日即可行走

這名女工需彎腰擦桌、洗碗，導致雙膝嚴重退化，走路不到5分鐘就需休息，嘗試服藥、物理治療並施打玻尿酸2年，因關節已嚴重磨損，保守療法僅能減緩疼痛，澄清醫院診療發現膝關節萎縮變形，無法完全伸直，經X光檢測發現右腳內側關節面已完全磨損，上下關節幾乎貼合，屬最嚴重「第四期」退化性膝關節炎症狀。

請繼續往下閱讀...

澄清醫院骨科醫師洪舜奕說，這名女工採取全人工膝關節置換手術，精準清除造成疼痛的骨刺與破損軟骨，並在股骨（大腿骨）與脛骨（小腿骨）端裝上鈦合金人工關節，而手術關鍵在於重要組件「墊片」，有健保材質及自費高耐磨、維他命材質可供選擇，健保墊片使用年限約10多年，自費材質因設計更貼合且耐磨，使用年限可延長至20年以上。

醫療團隊指出，退化性關節炎與一般外傷不同，患者會在彎曲、上下樓梯或如廁感到「軟腳」無力，保守療法僅能減緩疼痛，無法從根本解決問題。

洪舜奕說，患者手術隔天早上，即練習下床走路，醫療團隊透過彎腳器引導，幫助病患找回關節活動度，由於復健順利，鄰居及家人看不出曾經動過刀，患者右腳恢復健康後，預計近期接受左腳的全人工膝關節置換手術。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法