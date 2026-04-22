健康網》常喝手搖飲恐出事！ 醫曝少年仔血糖失衡關鍵原因

罹患第2型糖尿病年齡下探，澤仁診所院長許智堯醫師建議，出現「多喝、多尿、多吃」等典型表現時，一定要多加注意；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大街小巷手搖飲店林立，很多人都人手一杯，澤仁診所院長許智堯醫師指出，不少年輕族群愛喝手搖飲、吃甜點，在健康檢查時，發現自己血糖偏高，才驚覺到糖尿病上身。

許智堯表示，糖尿病在早期往往沒有典型症狀，或僅出現一些容易被忽略的身體變化。例如，比平常更容易口渴、喝水量增加，卻仍感到口乾；排尿次數變多，尤其夜間頻尿情形明顯；或是容易感到疲倦、精神不濟。

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此外，也有部分患者出現食量增加但體重反而下降，或視力偶爾模糊的情況，這些看似日常的小變化，其實都可能是血糖失衡的警訊。

現代人工作壓力大，不少人都忽略糖尿病前兆。許智堯表示，在臨床上常見不少患者已經出現上述症狀一段時間，卻誤以為只是工作壓力大、作息不正常或單純老化所致，而延誤檢查時機。他強調，只要出現「多喝、多尿、多吃」等典型表現時，血糖往往已經長期處於偏高狀態，對身體造成一定程度的影響。

澤仁診所院長許智堯醫師提醒民眾，手搖飲、甜食並非不能碰，養成正確習慣仍能保持健康。圖中非當事人。（澤仁診所院長許智堯提供）

許智堯剖析此病形成因素，首推飲食習慣，現代人普遍攝取過多精緻澱粉與含糖食物，例如手搖飲、甜點、含糖飲料等，長期下來容易造成血糖波動與熱量過剩。其次是生活型態，如久坐少動、缺乏運動，會降低身體對胰島素的敏感性，增加血糖控制的難度。

再來，大家都要清楚，自己家族中有無糖尿病病史，許智堯表示，此族群因體質與遺傳因素，罹患的風險也會相對提高。

在日常保健方面，許智堯提醒，不必完全禁止特定食物，但應調整飲食與生活習慣，例如減少含糖飲料與甜食攝取，選擇低糖或無糖飲品，並維持均衡飲食。尤其炎熱天氣下，謝絕手搖飲為當務之急。

此外，建立規律運動習慣，如每週進行適度的有氧運動與肌力訓練，有助於提升胰島素敏感性，改善血糖控制。

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