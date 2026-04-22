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健康 > 名人健康事

NBA球星重摔》波許被迫退役真相！ 醫揭球員最怕的「沉默殺手」

2026/04/22 18:13

馬刺隊溫班亞瑪在NBA季後賽首輪第二場比賽中，重摔在地。根據台北榮總護理部衛教資料指出，有血栓的人要穿彈性襪。如此看來，他都包得好好的。（美聯社）

馬刺隊溫班亞瑪在NBA季後賽首輪第二場比賽中，重摔在地。根據台北榮總護理部衛教資料指出，有血栓的人要穿彈性襪。如此看來，他都包得好好的。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕NBA球員容易罹患血栓，尤其是上肢、肩部最容易。史上NBA飽受血栓之苦的名將有波許（Chris Bosh）、英格倫（Brandon Ingram）、瓦雷久（Anderson Varejao）、湯普森（Ausar Thompson）以及溫班亞瑪（Victor Wembanyama），其中，還有人因此問題而被迫退役。

根據台北榮總護理部衛教資料指出，當體內的一條或多條深層靜脈內血液回流發生問題或血流變慢時，血液容易堆積形成血塊或血栓，造成深層靜脈栓塞。常好發於腿部靜脈，也可能發生在腦部、上肢、視網膜及腸繫膜等部位。嚴重時可能引發急性肺栓塞甚至死亡。

容易造成血栓的球員，有投手及籃球球員，因為常做重複性動作，外加NBA球員身高比一般人高。波許在2016年，31歲正值運動生涯巔峰期，卻因患有血栓，再經2次身體檢查未能通過，NBA最終裁定他的病症為「職業生涯終結性疾病」。

深部靜脈血栓 嚴重恐引發肺栓塞 

台北榮總護理部指出，「深部靜脈血栓」症狀，在患側肢體會出現水腫、壓痛，皮膚色素沉著、潰瘍、傷口不易癒合。大面積的發紅、疼痛，當腳趾往上壓時，小腿劇烈疼痛。

若不把血栓當一回事，台北榮總護理部表示，深部靜脈血栓好發於腿部靜脈，也可能發生在腦部、上肢、視網膜及腸繫膜等部位。嚴重時可能引發急性肺栓塞甚至死亡。治療方式如下：

●急性期：臥床休息、抬高患肢約15-20公分。
●注射抗凝血劑或血栓溶解劑。
●改為口服抗凝血劑（通常需6個月以上）。
●定期測量腿圍評估治療效果。
●必要時進行外科手術移除血栓。

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