健康網》吃鹹水雞必點！ 2代謝好物助降膽固醇、改善脂肪肝

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，鹹水雞配料中常見的黑木耳與龍鬚菜，便宜又有助改善膽固醇、脂肪肝，（圖取自蕭捷健臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕清爽的鹹水雞是不少外食族首選餐點之一，只要配料選對，不僅能減脂，還能變身為幫助代謝的飲食組合。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，鹹水雞配料中常見的黑木耳與龍鬚菜，有助改善膽固醇、脂肪肝，不夾等於錯過台灣最便宜的2樣代謝好物。不過，他提醒，吃鹹水雞時，應提醒老闆不要撒太多調味料，也要記得多喝水。

蕭捷健於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文指出，黑木耳纖維多，可以幫助排便，但只是它最不重要的功能。黑木耳之中的「黑木耳多醣」（Auricularia auricula polysaccharides，AAP），才是它的真正王牌。AAP到達大腸後，會餵養能產生短鏈脂肪酸的益生菌，如乳酸桿菌和雙歧桿菌。

請繼續往下閱讀...

此外，蕭捷健說，短鏈脂肪酸有助抗發炎、調節血糖，2023 年發表於《International Journal of Biological Macromolecules》的研究發現，這批好菌會透過「腸肝軸」活化肝臟裡的 Farnesoid X receptor（FXR），幫助身體把多餘的膽固醇轉化排出、減輕脂肪肝的負擔。

至於龍鬚菜，蕭捷健指出，台灣研究發現，龍鬚菜具有Vicenin-2成分，可啟動AMPK，打開脂肪進入粒線體的大門。實驗室中吃下高油脂的大鼠，吃了龍鬚菜萃取物後，脂肪肝也獲得改善。

蕭捷健建議，下次點鹹水雞時，不妨加入黑木耳跟龍鬚菜這2種配菜，並搭配雞肉，補足蛋白質，便能維持飽足感與肌肉量，也比水煮餐更美味。不過，他提醒也記得要多喝水，請老闆勿撒太多調味料。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法