健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

車禍重創截肢 醫護助音樂才女重生

2026/02/04 05:30
車禍重創截肢 醫護助音樂才女重生

▲台南大學音樂系萬姓女學生（左2）喜獲重生，可繼續音樂學習之路，奇美醫護團隊人員獻花祝福。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

車禍重創截肢 醫護助音樂才女重生

▲萬女出院當天與母親一起感謝加護病房照護團隊，守護她走過生死關卡。（奇美醫院提供）

台南大學音樂系的萬姓女學生，去年10月初騎機車自摔，骨盆與雙下肢多處骨折，被送到奇美醫院急診時，肺栓塞、意識不清、血氧量低，緊急施以葉克膜與多次手術。

因左腳漸壞死，家人一度憂心截肢影響未來人生，經醫護與家人討論後仍決定截肢保命，萬女在加護病房度過49天生死劫，順利出院、裝左腳義肢，持續復健追蹤；萬女樂觀地表示，沒有影響音樂學習之路。

奇美醫院護理部督導柯雅婷指出，重大傷病被送進加護病房（ICU）的患者，有5成以上出現譫妄症（意識混亂、定向感喪失等）機率、插呼吸器更達8成以上。在萬女清醒後，啟動預防譫妄組合式照護，讓萬女在住院的近2個月期間未出現譫妄情形。

譫妄組合式照護 協助重症挺過危機

對於萬女重創傷勢，家人一度萌生放棄搶救念頭，奇美醫院加護病房主任蔡季倫與萬女家人溝通後，「再拚拚看」的意念支撐家屬信心，終於從死神手裡搶回這位音樂才女的性命。

柯雅婷與加護病房護理長郭惠婷等人表示，每班照顧與接觸萬女時，主動提供當下日期與時間、依其喜好客製化照護內容，播放她喜愛的偶像音樂、熟悉卡通與其發表的鋼琴作品、擺放玩偶陪伴，並彈性安排家屬探視時間，協助她早期床邊復健。

萬女在細心照護下，於去年11月下旬轉出加護病房、12月初復原出院，與家人寫了感謝信給醫護團隊。

奇美醫院說明，該院從2022年4月導入「譫妄組合式照護策略M.O.R.E.ABCDEF（簡稱A to F,A2F）」，從病人入住加護病房第一時間即做早期預測與個別化預防，結合跨專業醫護團隊、患者家屬參與和志工陪伴，成功將加護病房譫妄發生率降低到3成以下，讓重症病人在最危急的時刻不只活下來，更能挺過譫妄危機、走向復原之路。

